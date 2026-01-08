Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त

Magh Mela 2026: शास्त्रों में कहा गया है कि ‘माघे स्नानं महापुण्यं’, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सबसे बड़ा पुण्य है. माघ स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचते हैं.