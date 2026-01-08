Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त
Magh Mela 2026: शास्त्रों में कहा गया है कि ‘माघे स्नानं महापुण्यं’, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सबसे बड़ा पुण्य है. माघ स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचते हैं.
हिंदू धर्म में माघ मेले का विशेष महत्व है. माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन यानि 4 जनवरी, 2026 से हो गई थी. इस दिन माघ मेले का पहला स्नान था.
माघ मेले का दूसरा प्रमुख स्नान 14 जनवरी 2026, बुधवार के दिन यानि मकर संक्रांति के दिन है. इस दिन को अत्यंत शुभ माना जा रहा है. मकर संक्रांति पर दोपहर 3.13 मिनट से शुरू होकर शाम 5.20 मिनट तक पुण्य काल मुहूर्त है.
संयोग से मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है. इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है.
माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में हर साल किया जाता है. प्रयागराज का त्रिवेणी संगम आस्था का क्रेंद बन गया है. सनातन धर्म में माघ मास में स्नान करना पुण्यदायी माना गया है.
माघ माह में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है. साल 2026 में माघ मेला 4 जनवरी से 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा.
माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान के शाही स्नान के लिए 14 जनवरी की तैयारी की शुरुआत हो गई है. इसके बाद अगला प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी 2026 को पड़ेगा.