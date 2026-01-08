  • Home>
  • Gallery»
  • Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त

Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त

Magh Mela 2026: शास्त्रों में कहा गया है कि ‘माघे स्नानं महापुण्यं’, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सबसे बड़ा पुण्य है. माघ स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचते हैं.


By: Tavishi Kalra | Published: January 8, 2026 10:17:38 AM IST

Follow us on
Google News
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
1/6

Magh Mela 2026

हिंदू धर्म में माघ मेले का विशेष महत्व है. माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन यानि 4 जनवरी, 2026 से हो गई थी. इस दिन माघ मेले का पहला स्नान था.

You Might Be Interested In
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
2/6

Magh Mela 2026

माघ मेले का दूसरा प्रमुख स्नान 14 जनवरी 2026, बुधवार के दिन यानि मकर संक्रांति के दिन है. इस दिन को अत्यंत शुभ माना जा रहा है. मकर संक्रांति पर दोपहर 3.13 मिनट से शुरू होकर शाम 5.20 मिनट तक पुण्य काल मुहूर्त है.

Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
3/6

Magh Mela 2026

संयोग से मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है. इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है.

You Might Be Interested In
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
4/6

Magh Mela 2026

माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में हर साल किया जाता है. प्रयागराज का त्रिवेणी संगम आस्था का क्रेंद बन गया है. सनातन धर्म में माघ मास में स्नान करना पुण्यदायी माना गया है.

Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
5/6

Magh Mela 2026

माघ माह में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है. साल 2026 में माघ मेला 4 जनवरी से 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा.

You Might Be Interested In
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
6/6

Magh Mela 2026

माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान के शाही स्नान के लिए 14 जनवरी की तैयारी की शुरुआत हो गई है. इसके बाद अगला प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी 2026 को पड़ेगा.

Tags:
magh mela snan datesmagh month 2026magh month 2026 startmagh month 2nd snan
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery
Magh Mela 2026: माघ मेले का दूसरा स्नान कब है? जानें डेट और शुभ मुहूर्त - Photo Gallery