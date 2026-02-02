Magh Mela 2026: माघ माह के साथ नहीं हुआ माघ मेले का समापन, जानें कब होगा अंतिम शाही स्नान
Magh Mela 2026: माघ माह की समाप्ति की चुकी है, लेकिन माघ मेले अभी भी 15 फरवरी तक चलेगा. आखिर क्या वजह है कि माघ माह के बाद भी माघ मेले का समापन अभी नहीं हुआ, जानें.
माघ माह का समापन हो चुका है. माघ पूर्णिमा का दिन माघ माह का अंतिम दिन होता है. माह माह का अंतिम दिन 1 फरवरी को था, 2 फरवरी से हिंदु कैलेंडर के आखिरी माह फाल्गुन माह की शुरुआत हो गई है.
माघ माह में माघ मेले का आयोजन किया जाता है. माघ माह के समाप्त होने के बाद भी माघ मेला 15 फरवरी यानि महाशिवरात्रि तक चलेगा.
महाशिवरात्रि के दिन माघ मेले का अंतिम स्नान होगा. हर साल माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलता है. माघ माह में 6 शाही स्नान होते हैं. महाशिवरात्रि के दिन माघ माह का अंतिम शाही स्नान किया जाएगा.
माघ माह की शुरुआत 3 जनवरी, 2026 को हुई थी इसका समापन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन होगा. माघ माह के दौरान माघ मेले में कल्पवास किया जाता है.
इसीलिए माघ माह के साथ माघ मेले का समापन नहीं होता है, माघ मेले के समापन महाशिवरात्रि पर अंतमि स्नान के बाद होता है.
माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर किया जाता है. माघ माह में स्नान और कल्पवास का विशेष महत्व बताया गया है. इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है.
महाशिवरात्रि के दिन अगर आप माघ मेले में स्नान करना चाहते हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का समय है सुबह 4 बजे से 5.30 बजे तक. इस दौरान किए गए स्नान से शुभ फल की प्राप्ति होती है.
माघ मेले में स्नान का विशेष महत्व है. इस मेले में स्नान से हजार गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है. साथ ही ग्रह दोष का नाश होता है और व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करता है.