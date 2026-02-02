Magh Mela 2026: माघ माह के साथ नहीं हुआ माघ मेले का समापन, जानें कब होगा अंतिम शाही स्नान

  • Home>
 Magh Mela 2026: माघ माह की समाप्ति की चुकी है, लेकिन माघ मेले अभी भी 15 फरवरी तक चलेगा. आखिर क्या वजह है कि माघ माह के बाद भी माघ मेले का समापन अभी नहीं हुआ, जानें.


By: Tavishi Kalra | Published: February 2, 2026 9:27:36 AM IST

1/8

Magh Mela 2026

माघ माह का समापन हो चुका है. माघ पूर्णिमा का दिन माघ माह का अंतिम दिन होता है. माह माह का अंतिम दिन 1 फरवरी को था, 2 फरवरी से हिंदु कैलेंडर के आखिरी माह फाल्गुन माह की शुरुआत हो गई है.

2/8

Magh Mela 2026

माघ माह में माघ मेले का आयोजन किया जाता है. माघ माह के समाप्त होने के बाद भी माघ मेला 15 फरवरी यानि महाशिवरात्रि तक चलेगा.

3/8

Magh Mela 2026

महाशिवरात्रि के दिन माघ मेले का अंतिम स्नान होगा. हर साल माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलता है. माघ माह में 6 शाही स्नान होते हैं. महाशिवरात्रि के दिन माघ माह का अंतिम शाही स्नान किया जाएगा.

4/8

Magh Mela 2026

माघ माह की शुरुआत 3 जनवरी, 2026 को हुई थी इसका समापन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन होगा. माघ माह के दौरान माघ मेले में कल्पवास किया जाता है.

5/8

Magh Mela 2026

इसीलिए माघ माह के साथ माघ मेले का समापन नहीं होता है, माघ मेले के समापन महाशिवरात्रि पर अंतमि स्नान के बाद होता है.

6/8

Magh Mela 2026

माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर किया जाता है. माघ माह में स्नान और कल्पवास का विशेष महत्व बताया गया है. इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है.

7/8

Magh Mela 2026

महाशिवरात्रि के दिन अगर आप माघ मेले में स्नान करना चाहते हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का समय है सुबह 4 बजे से 5.30 बजे तक. इस दौरान किए गए स्नान से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

8/8

Magh Mela 2026

माघ मेले में स्नान का विशेष महत्व है. इस मेले में स्नान से हजार गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है. साथ ही ग्रह दोष का नाश होता है और व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करता है.

