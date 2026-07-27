CM Kisan Kalyan Yojana: खाते में 4,000 रुपये आए या नहीं? saara.mp.gov.in पर ऐसे करें चेक, इन किसानों को नहीं मिला लाभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा ज़िले में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ के दौरान ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के तहत राशि ट्रांसफर की. राज्य के 82.70 लाख से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के ज़रिए कुल ₹3,300 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई. इसके तहत हर किसान के खाते में ₹4,000 (वर्ष 2025-26 की तीसरी किश्त और 2026-27 की पहली किश्त) जमा किए गए.