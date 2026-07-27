CM Kisan Kalyan Yojana: खाते में 4,000 रुपये आए या नहीं? saara.mp.gov.in पर ऐसे करें चेक, इन किसानों को नहीं मिला लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा ज़िले में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ के दौरान ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के तहत राशि ट्रांसफर की. राज्य के 82.70 लाख से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के ज़रिए कुल ₹3,300 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई. इसके तहत हर किसान के खाते में ₹4,000 (वर्ष 2025-26 की तीसरी किश्त और 2026-27 की पहली किश्त) जमा किए गए.
'SAARA' पोर्टल से स्टेटस चेक करने का तरीका
पोर्टल: saara.mp.gov.in
आधिकारिक SAARA पोर्टल पर जाएं.
'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लाभार्थी स्टेटस' (Beneficiary Status) विकल्प पर क्लिक करें.
अपना विवरण (आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या PM-किसान ID) दर्ज करें.
मोबाइल पर आए OTP के ज़रिए वेरिफाई करें.
आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा.
PM-किसान ID के ज़रिए फ़ंड और स्टेटस चेक करना
यदि किसान अपनी PM-किसान ID से स्टेटस देखना चाहते हैं, तो वे SAARA पोर्टल पर 'लाभार्थी स्टेटस' विकल्प चुनकर अपनी PM-किसान ID दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद प्राप्त OTP से वेरिफिकेशन करके अपने खाते में आए ₹4,000 के फ़ंड का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप PM-किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आप इस योजना के लिए भी पात्र हैं.
अपने गाँव के पटवारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म (Application Form) प्राप्त करें.
फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ (Documents) संलग्न करें.
फॉर्म को गाँव के पटवारी के पास जमा कर दें.
सत्यापन (Verification) के बाद अपडेट आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेज दिए जाएंगे.
योजना के लिए अपात्र किसान
निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं:
आयकर (Income Tax) देने वाले किसान.
वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदधारक (जैसे: MLA, MP, मेयर या पंचायत अध्यक्ष).
केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारी (अपवाद: मल्टी-टास्किंग स्टाफ़, Class-IV / Group-D कर्मचारी इसके पात्र हैं).
₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी.
खंडवा कार्यक्रम में अन्य प्रमुख घोषणाएं
किसानों व प्रतिभाओं का सम्मान: जैविक (Organic) व हाई-टेक खेती, फ़ूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, होनहार छात्रों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया.
खंडवा में एक पुलिस बटालियन के गठन की घोषणा.
खंडवा-बूंदी रोड के निर्माण के लिए 15 सितंबर से पहले टेंडर जारी करने की घोषणा.
कार्यक्रम में किसानों द्वारा मुख्यमंत्री का हल भेंट करके स्वागत किया गया.