एक्टर्स से लेकर क्रिकेटर तक, माधुरी दीक्षित के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए कई दिल, जानिए किन-किन से जुड़ा नाम

माधुरी दीक्षित और संजय दत्त

संजय दत्त के साथ माधुरी के अफेयर्स ने खूब चर्चा बटोरी थीं. बताया जाता है कि फिल्म 'साजन' के सेट पर ही दोनों के बीच प्यार पनपा था. लेकिन माधुरी के पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि संजय दत्त पहले से ही ऋचा शर्मा से शादीशुदा थे. ऋचा अमेरिका में कैंसर से जूझ रही थीं और इस मुश्किल समय में माधुरी ने संजय को सहारा दिया. क्रू मेंबर्स का कहना था कि वह अक्सर संजय से उनकी फिल्मों के सेट पर मिलने जाती थीं और वे घंटों एक-दूसरे के साथ बिताते थे. बताया जाता है कि दोनों की शादी तक होने वाली थी, लेकिन संजय दत्त की गिरफ्तारी ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.