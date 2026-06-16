जब लुक्स और वजन को लेकर जज की जाती थीं ‘धक-धक गर्ल’, एक्ट्रेस ने बयां किया अनसुना किस्सा

Madhuri Dixit Body Shaming: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर अपनी फ़िल्म मां-बहन से लोगों का दिल जीता है. फिल्म में उनके साथ मुख्य तौर पर तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धरना दुर्गा हैं. ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि जब माधुरी अपने करियर के शुरुआती दौर में थी, तब उन्हें किन बातों के लिए उस जामने में टोका और ताने दिये जाते थे.