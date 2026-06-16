जब लुक्स और वजन को लेकर जज की जाती थीं ‘धक-धक गर्ल’, एक्ट्रेस ने बयां किया अनसुना किस्सा
Madhuri Dixit Body Shaming: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर अपनी फ़िल्म मां-बहन से लोगों का दिल जीता है. फिल्म में उनके साथ मुख्य तौर पर तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धरना दुर्गा हैं. ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि जब माधुरी अपने करियर के शुरुआती दौर में थी, तब उन्हें किन बातों के लिए उस जामने में टोका और ताने दिये जाते थे.
फिल्म मां-बहन में माधुरी का किरदार
फ़िल्म मां-बहन में माधुरी एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जिसे समाज उसके पहनावे और जीवनशैली के आधार पर जज करता है.
फिल्म मां-बहन के प्रमोशन के दौरान माधुरी ने क्या बताया?
फ़िल्म मां-बहन के प्रमोशन के दौरान, माधुरी ने अपने करियर की शुरुआत में बॉडी-शेमिंग का सामना करने के बारे में बात की.
माधुरी को बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा
एक्ट्रेस माधुरी ने बताया कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत में बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा था क्योंकि वह बहुत दुबली-पतली थीं.
माधुरी के वजन और लुक्स पर कमेंट
माधुरी ने बताया कि उस समय लोग अक्सर उनके वजन और लुक्स पर कमेंट करते थे और उन्हें काफ़ी जज किया जाता था.
लोग माधुरी को बहुत दुबली बोलते थे
माधुरी ने कहा जब मैंने शुरुआत की थी, तो लोगों को लगता था कि मैं बहुत दुबली हूं. वे अक्सर कहते थे, अरे, कोई इसे कुछ खिला-पिला दे.
सोशल मीडिया ना होने के कारण आसान समय- माधुरी
हालांकि, माधुरी ने यह भी माना कि उस समय ऐसी चीज़ों का सामना करना कहीं ज़्यादा आसान था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था.