कभी प्रेम में डूबीं-कभी बनीं दबंग महिला, माधुरी की ये फिल्में फैंस की हैं फेवरेट, हर किरदार बना यादगार

हम आपके हैं कौन

साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने दर्शकों का ध्यान खींचने का काम किया था. इस फिल्म में सलमान खान प्रेम और माधुरी दीक्षित निशा के किरदार में हैं, जो एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं. कहानी में तब मोड़ आता है जब निशा की बहन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवार वाले निशा से उसके भतीजे की खातिर पूजा के पति से शादी करने का अनुरोध करते हैं.