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कभी प्रेम में डूबीं-कभी बनीं दबंग महिला, माधुरी की ये फिल्में फैंस की हैं फेवरेट, हर किरदार बना यादगार

Madhuri Dixit Movies: 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं. जो आज भी लोगों को दीवाना बना लेती हैं. चलिए एक नजर डालते हैं एक्ट्रेस की चर्चित फिल्मों पर. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 15, 2026 4:21:17 PM IST

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हम आपके हैं कौन

साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने दर्शकों का ध्यान खींचने का काम किया था. इस फिल्म में सलमान खान प्रेम और माधुरी दीक्षित निशा के किरदार में हैं, जो एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं. कहानी में तब मोड़ आता है जब निशा की बहन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवार वाले निशा से उसके भतीजे की खातिर पूजा के पति से शादी करने का अनुरोध करते हैं.

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तेजाब

इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने डांसर मोहिनी का किरदार निभाया है. उनका जीवन तब उलझ जाता है जब वह एक हिंसक और कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना (अनिल कपूर) के चंगुल में फंस जाती हैं.

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देवदास

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक फिल्म देवदास में माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था. जो देव (शाहरुख खान) से प्यार करती है. जैसे ही देव को पता चलता है कि उसकी बचपन की प्रेमिका पारो (ऐश्वर्या राय) ने किसी और से शादी कर ली है, वह शराब की लत में डूबकर खुद को बर्बाद करने लगता है और वेश्या चंद्रमुखी के साथ सुकून पाता है.

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दिल तो पागल है

साल 1997 में फिल्म दिल तो पागल है रिलीज हुई थी. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया है. कहानी निशा (करिश्मा कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे डांस डायरेक्टर राहुल (शाहरुख खान) से प्यार हो जाता है, जो पूजा (माधुरी दीक्षित) की ओर आकर्षित होता है. कहानी में मोड़ तब आता है जब पूजा की सगाई अजय (अक्षय कुमार) से हो जाती है.

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गुलाब गैंग

यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी में रज्जो (माधुरी दीक्षित) का एक समूह है जो दलितों के उत्थान और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम करता है. जब एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ स्थानीय चुनावों में भाग लेती है, तो रज्जो उसका मुकाबला करने का फैसला करती है.

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बेटा

साल 1992 में फिल्म बेटा रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में माधुरी दीक्षित ने सरस्वती का किरदार निभाया था. इस किरदार में उन्हें एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला के रूप में दिखाया गया है जो अपने पति राजू (अनिल कपूर) को उसकी चालाक और लालची सौतेली माँ लक्ष्मी देवी (अरुणा ईरानी) से बचाने के लिए संघर्ष करती है.

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डेढ़ इश्कियां

अभिषेक चौबे की कॉमेडी थ्रिलर इस फिल्म में ठग खलूजान (नसीरुद्दीन शाह) और बब्बन (अरशद वारसी) की कहानी दिखाई गई है. वे जल्द ही विधवा उत्तराधिकारी बेगम पारा (माधुरी दीक्षित) और मुनिया (हुमा कुरैशी) के साथ उलझ जाते हैं, जिससे पेचीदा घटनाक्रमों का एक जटिल जाल बन जाता है.

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