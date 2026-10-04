‘मडगांव एक्सप्रेस’ से ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ तक, दोस्तों संग जरूर देखें ये 5 फिल्में; वीकएंड बन जाएगा यादगार
Movies Watch with Friends: वीकएंड को अगर दोस्तों संग खास बनाना हो, तो इन फिल्मों को जरूर देखें. इन्हें देखने के बाद आपको दोस्तों संग चाहे रोड ट्रिप का मजेदार सफर हो, खराब छुट्टियां, कॉलेज की यादें या मुश्किल वक्त में दोस्तों का साथ सब याद आ जाएगा. आइए जानते हैं उन फिल्मों के नाम.
ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा
2011 की यह फिल्म बचपन के तीन दोस्तों अर्जुन (ऋतिक रोशन), कबीर (अभय देओल) और इमरान (फरहान अख्तर) की कहानी है, जो बैचलर ट्रिप के लिए यूरोप जाते हैं. यह सफर धीरे-धीरे खुद को समझने और उनकी पुरानी दोस्ती को फिर से मजबूत करने का मौका बन जाता है. स्काईडाइविंग, डीप-सी डाइविंग और ला टोमाटीना जैसे मजेदार पलों के बीच तीनों एक-दूसरे और खुद के बारे में काफी कुछ सीखते हैं.
मडगांव एक्सप्रेस
कुणाल खेमू की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘मडगांव एक्सप्रेस’ तीन दोस्तों की कहानी है. दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी के किरदार स्कूल के दिनों से गोवा जाने का सपना देखते हैं. बड़े होने के बाद आखिरकार उनका यह सपना पूरा होता है, लेकिन सफर में कई मजेदार घटनाएं होती हैं.
छिछोरे
नितेश तिवारी की फिल्म 'छिछोरे' दर्शकों को कॉलेज लाइफ़ के बेफ़िक्र दिनों में वापस ले जाती है और उन दोस्ती को दिखाती है जो ग्रेजुएशन के बाद भी हमारे साथ रहती हैं. इसमें सुशांत सिंह राजपूत, वरुण शर्मा, श्रद्धा कपूर, ताहिर राज भसीन और दूसरे कलाकार हैं.
धमाल
फिल्म ‘धमाल’ ऐसे ही दोस्तों की कहानी है, जो पैसे के लालच में एक के बाद एक मजेदार गलतियां करते हैं. 2007 की इस कॉमेडी फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी नजर आए. कहानी चार दोस्तों की है, जिन्हें छिपे खजाने का पता चलता है और वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. लालच, बेवकूफी और उनकी आपसी नोकझोंक से कई मजेदार हालात पैदा होते हैं.
3 इडियट्स
यह फिल्म तीन दोस्तों की कहानी है, फरहान, राजू और रैंचो की. ये फिल्म कॉलेज के दिनों की दोस्ती और उनके सपनों पर आधारित है. फिल्म में शरमन जोशी, आर माधवन और आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं.