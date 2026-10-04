‘मडगांव एक्सप्रेस’ से ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ तक, दोस्तों संग जरूर देखें ये 5 फिल्में; वीकएंड बन जाएगा यादगार

धमाल

फिल्म ‘धमाल’ ऐसे ही दोस्तों की कहानी है, जो पैसे के लालच में एक के बाद एक मजेदार गलतियां करते हैं. 2007 की इस कॉमेडी फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी नजर आए. कहानी चार दोस्तों की है, जिन्हें छिपे खजाने का पता चलता है और वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. लालच, बेवकूफी और उनकी आपसी नोकझोंक से कई मजेदार हालात पैदा होते हैं.