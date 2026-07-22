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‘हिम्मत है तो निकालकर दिखाओ…’ रोहित शर्मा के लिए बोला पूर्व क्रिकेटर, कहा- ऐसा खिलाड़ी…

भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा रन बना रहे हैं और फिट हैं तो उन्हें टीम से बाहर करने का कोई कारण नहीं है. 2027 वनडे विश्व कप से पहले रोहित के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच मदन लाल ने चयनकर्ताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो रोहित को टीम से बाहर करके दिखाएं.

By: Satyam Sengar | Published: July 22, 2026 3:32:25 PM IST

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आलोचकों को दिया करारा जवाब

2027 वनडे विश्व कप से पहले भारतीय टीम में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं. हाल ही में लॉर्ड्स में शानदार शतक लगाकर रोहित ने आलोचकों को करारा जवाब दिया.

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क्या विश्व कप में मिलेगा मौका

लेकिन इसके बावजूद यह साफ नहीं है कि वह अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं का हिस्सा होंगे या नहीं. टीम प्रबंधन आने वाले महीनों में उनकी फिटनेस और प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए रखेगा.

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यशस्वी को देना चाहते हैं मौका

कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि चयनकर्ता भविष्य की योजना के तहत यशस्वी जायसवाल को ज्यादा मौके देना चाहते हैं. हालांकि इन खबरों का रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान शुभमन गिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने खंडन किया था. इसके बावजूद चयनकर्ताओं की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि रोहित टीम की भविष्य की योजनाओं में शामिल हैं या नहीं.

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मदन लाल बोले- प्रदर्शन कर रहे हैं तो खेलने दो

भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी का चयन उसके प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर होना चाहिए, न कि अफवाहों के आधार पर.

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मदन लाल ने क्या कहा?

मदन लाल ने कहा कि अगर रोहित लगातार रन बना रहे हैं और पूरी तरह फिट हैं, तो उन्हें टीम से बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिटनेस बेहद जरूरी है, लेकिन अंतिम फैसला रोहित शर्मा को ही करना चाहिए कि वह कब तक खेलना चाहते हैं.

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'हिम्मत है तो बाहर करके दिखाओ'

एक इवेंट में बातचीत के दौरान मदन लाल ने चयनकर्ताओं को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा, "अगर रोहित शर्मा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें खेलने दीजिए. अगर आपको लगता है कि वह भविष्य की योजनाओं में नहीं हैं, तो उन्हें टीम से बाहर करके दिखाइए. मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा फैसला लेने की हिम्मत किसमें है."

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रोहित जैसे बल्लेबाज बहुत कम हैं

उन्होंने आगे कहा कि रोहित जैसा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिला है. अगर वह पांच में से दो मैच भी भारत को जिता देते हैं, तब भी वह टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं. मदन लाल के अनुसार, सिर्फ भविष्य की योजना के नाम पर किसी सफल खिलाड़ी को नजरअंदाज करना सही फैसला नहीं होगा.

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