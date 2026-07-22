‘हिम्मत है तो निकालकर दिखाओ…’ रोहित शर्मा के लिए बोला पूर्व क्रिकेटर, कहा- ऐसा खिलाड़ी…

भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा रन बना रहे हैं और फिट हैं तो उन्हें टीम से बाहर करने का कोई कारण नहीं है. 2027 वनडे विश्व कप से पहले रोहित के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच मदन लाल ने चयनकर्ताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो रोहित को टीम से बाहर करके दिखाएं.