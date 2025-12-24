  • Home>
  • Gallery»
  • Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन?

Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन?

Luxury Getaway India: भारत में साल के आखिर में एक शानदार छुट्टी के लिए, शाही महलों के लिए राजस्थान (रामबाग, ताज लेक पैलेस), शांत बैकवाटर के लिए केरल (कुमारकोम लेक रिज़ॉर्ट), हिमालय की सेहत के लिए उत्तराखंड (आनंदा), बीच के मज़े के लिए गोवा (ताज एक्सोटिका), या खूबसूरत द्वीपों के लिए अंडमान (सी शेल हैवलॉक) पर विचार करें. ये जगहें शाही विरासत, प्रकृति, आराम और धूप से भरे समुद्र तटों के साथ-साथ प्राइवेट पूल, स्पा और खास डाइनिंग जैसे खास अनुभव देती हैं, जो त्योहारों जैसा माहौल देते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: December 24, 2025 8:25:49 PM IST

Follow us on
Google News
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
1/5

राजस्थान (उदयपुर/जयपुर)

रामबाग पैलेस (जयपुर) या तैरते हुए ताज लेक पैलेस (उदयपुर) में शाही शान का अनुभव करें, जहाँ हेरिटेज वॉक, पोलो, शाही सुइट्स और रूफटॉप डाइनिंग की सुविधा है, जो त्योहारों के मौसम में शाही छुट्टी के लिए इतिहास को आधुनिक लग्ज़री के साथ मिलाता है.

You Might Be Interested In
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
2/5

केरल (कुमारकोम)

कुमारकोम लेक रिज़ॉर्ट में आराम करें, जहाँ पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राइवेट पूल और बैकवाटर विला हैं, जो वेलनेस ट्रीटमेंट के साथ एक प्रामाणिक, शांत छुट्टी का अनुभव देते हैं.

Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
3/5

उत्तराखंड (नैनीताल/हिमालय)

त्योहारों के मौसम में तरोताज़ा होने के लिए हिमालय में आनंदा जाएँ, जहाँ समग्र वेलनेस, स्पा थेरेपी और पहाड़ों के शानदार नज़ारे मिलते हैं.

You Might Be Interested In
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
4/5

गोवा (दक्षिण गोवा/उत्तर गोवा)

ताज एक्सोटिका गोवा या ताज रिज़ॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में आराम करें, जहाँ बीच तक पहुँच, वॉटर स्पोर्ट्स, इन्फिनिटी पूल, जीवा स्पा और शानदार खाने-पीने के अनुभव मिलते हैं, जो आराम को तटीय मज़े के साथ मिलाते हैं.

You Might Be Interested In
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
5/5

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (हैवलॉक)

प्राकृतिक सुंदरता के लिए, सी शेल रिज़ॉर्ट एंड स्पा, हैवलॉक चुनें, जो अपनी बेहतरीन सेवा, शांत माहौल और डाइविंग स्पॉट के पास होने के लिए जाना जाता है, जो साल के आखिर में एक शांत, एकांत छुट्टी के लिए एकदम सही है.

Tags:
Festive TravelIndia Luxury TravelLuxury Getaway IndiaPremium VacationYear End Holiday
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery
Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन? - Photo Gallery