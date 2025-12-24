Luxury Getaway India: साल के आखिर में घूमने की 5 बेस्ट लग्ज़री डेस्टिनेशन, देखें टॉप पर कौन?

Luxury Getaway India: भारत में साल के आखिर में एक शानदार छुट्टी के लिए, शाही महलों के लिए राजस्थान (रामबाग, ताज लेक पैलेस), शांत बैकवाटर के लिए केरल (कुमारकोम लेक रिज़ॉर्ट), हिमालय की सेहत के लिए उत्तराखंड (आनंदा), बीच के मज़े के लिए गोवा (ताज एक्सोटिका), या खूबसूरत द्वीपों के लिए अंडमान (सी शेल हैवलॉक) पर विचार करें. ये जगहें शाही विरासत, प्रकृति, आराम और धूप से भरे समुद्र तटों के साथ-साथ प्राइवेट पूल, स्पा और खास डाइनिंग जैसे खास अनुभव देती हैं, जो त्योहारों जैसा माहौल देते हैं.