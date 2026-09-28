गहराइयां करने के बाद… स्क्रीन पर उस टाइप के रोमांटिक सीन करते ही असहज हुईं एक्ट्रेस, टूट गई थी संस्कारी इमेज

Radhika Madan on Romantic Scene: राधिका मदान इन दिनों लस्ट स्टोरीज 3 को लेकर चर्चा में है. फिल्म की रिलीज से पहले एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने एक सीन का अनुभव शेयर किया था, और बताया था कि शूटिंग के दौरान एक खास डायलॉग बोलना उनके लिए काफी अजीब था. इससे उनकी संस्कारी इमेज टूट गई.