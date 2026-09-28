गहराइयां करने के बाद… स्क्रीन पर उस टाइप के रोमांटिक सीन करते ही असहज हुईं एक्ट्रेस, टूट गई थी संस्कारी इमेज
Radhika Madan on Romantic Scene: राधिका मदान इन दिनों लस्ट स्टोरीज 3 को लेकर चर्चा में है. फिल्म की रिलीज से पहले एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने एक सीन का अनुभव शेयर किया था, और बताया था कि शूटिंग के दौरान एक खास डायलॉग बोलना उनके लिए काफी अजीब था. इससे उनकी संस्कारी इमेज टूट गई.
राधिका मदान को एक रोमांटिक सीन पर बोलनी थी ऐसी बात
सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में राधिका ने फिल्म के उस सीन का जिक्र किया, जिसमें उन्हें को-स्टार के साथ रोमांटिक सिचुएशन में एक खास बात कहनी थी. एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें सामने वाले किरदार से अपनी मां को 'मैनिपुलिटव' कहने के लिए कहना था.
डायलॉग बोलते हुए खुद को ही अजीब लगा- राधिका मदान
राधिका मदान ने बताया कि कैमरे के सामने वह लाइन बोलते समय उन्हें काफी अजीब महसूस हो रहा था. उनके मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर वह क्या कर रही हैं. यानी सीन की स्थिति और डायलॉग दोनों ने उसे उस वक्त असहज कर दिया था.
क्या राधिका मदान के लिए उस टाइप के रोमांटिक सीन करना मुश्किल था?
राधिका से जब पूछा गया कि क्या उनके लिए उस टाइप के रोमांटिक सीन करना मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपने पुराने काम का जिक्र किया. एक्ट्रेस ने कहा कि गहराइयां करने के बाद अब उन्हें इस तरह के सीन में उतनी मुश्किल महसूस नहीं होती.
लस्ट स्टोरीज 3 में अली फजल के साथ जोड़ी
राधिका मदान फिल्म में शकुन बत्रा के सेगमेंट का हिस्सा हैं. इसमें वह अली फजल के साथ लीड जोड़ी में नजर आ रही हैं. फिल्म में रिश्तों और इंसानी भावनाओं से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को कहानी के जरिए दिखाया गया है.
लस्ट स्टोरीज 3 के बारे में
लस्ट स्टोरीज 3 18 सितंबर 2026 को Netflix पर रिलीज हुई है. फिल्म में राधिका मदान और अली फजल के अलावा कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, सना थम्पी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, राधिका अप्टे, सिद्धार्थ और गुरफतेह पीरजादा भी हैं. फिल्म का निर्देशन शकुन बत्रा ने किया है.