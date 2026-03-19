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Lungs health: लंग्स को रखना है हेल्दी? डाइट में शामिल करें ये चीजें

Lungs health: फेफड़े हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा हैं, जो सांस लेने से लेकर शरीर को ऑक्सीजन देने तक का काम करते हैं. बढ़ते प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण फेफड़ों पर असर पड़ना आम बात हो गई है. ऐसे में सही खानपान अपनाकर आप अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: March 19, 2026 4:32:57 PM IST

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फेफड़ों को मजबूत बनाएं, बढ़ाएं उम्र

फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन देने और गंदगी बाहर निकालने का काम करते हैं. अगर ये कमजोर हों तो सांस की दिक्कत, थकान और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सही खानपान बेहद जरूरी है.

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हरी पत्तेदार सब्जियां हैं लंग्स की ढाल

पालक, मेथी, सरसों और ब्रोकोली जैसी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो फेफड़ों की सूजन कम करती हैं और उन्हें प्रदूषण के नुकसान से बचाती हैं.

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फल जो फेफड़ों को अंदर से करते हैं मजबूत

संतरा, सेब, अमरूद और बेरी जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो फेफड़ों को डैमेज से बचाकर इम्युनिटी बढ़ाते हैं और सांस लेने की क्षमता बेहतर करते हैं.

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हल्दी और अदरक का असरदार कॉम्बिनेशन

हल्दी में करक्यूमिन और अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो फेफड़ों की सूजन कम करते हैं और सांस की नलियों को साफ रखने में मदद करते हैं.

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लहसुन और प्याज से फेफड़ों की सफाई

लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं और फेफड़ों को साफ रखने में मदद करते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है.

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नट्स और बीज से मिलती है अंदरूनी ताकत

अखरोट, बादाम, अलसी और चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं.

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ग्रीन टी से फेफड़ों को मिले सुरक्षा

ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फेफड़ों को डैमेज से बचाते हैं और शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करते हैं.

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पानी है सबसे आसान और जरूरी उपाय

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और फेफड़े साफ व हेल्दी बने रहते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है.

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सही डाइट से ही मिलेंगे हेल्दी लंग्स

एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और ओमेगा-3 से भरपूर डाइट के साथ एक्सरसाइज, योग और प्रदूषण से बचाव जरूरी है, तभी फेफड़े लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे.

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