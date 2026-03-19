Lungs health: लंग्स को रखना है हेल्दी? डाइट में शामिल करें ये चीजें

Lungs health: फेफड़े हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा हैं, जो सांस लेने से लेकर शरीर को ऑक्सीजन देने तक का काम करते हैं. बढ़ते प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण फेफड़ों पर असर पड़ना आम बात हो गई है. ऐसे में सही खानपान अपनाकर आप अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं.