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Lucky Ali Songs: ‘ओ सनम’ से लेकर ‘एक पल का जीना’ तक, लकी अली के 7 सदाबहार गाने, जो आज भी हैं सुपरहिट

Lucky Ali Birthday: मकसूद महमूद, जिन्हें लकी अली नाम से जाना जाता है. वह एक गायक, गीतकार और अभिनेता हैं. उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं, जो लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं. आज 19 सितंबर को लकी अली के जन्मदिन पर पढ़ें उनके कुछ शानदार गानों के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 2:41:10 PM IST

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आ भी जा

साल 1996 में लकी अली का पहला एल्बम सॉन्ग 'आ भी जा' रिलीज हुआ था. यह गाना सबसे भावपूर्ण सिनेमाई गीतों में से एक है.

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देखा है ऐसे भी

'देखा है ऐसे भी' गाना लोगों में एक अलग ही ताजगी भर देता है. इस ट्रैक ने इंडी पॉप की खोज कर रही एक पीढ़ी की मासूमियत और घुमक्कड़ी की चाहत को बखूबी दर्शाया.

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एक पल का जीना

साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'कहो ना प्यार है' का गाना 'एक पल का जीना' काफी प्रसिद्ध हुआ था. लकी अली द्वारा गाए गए इस सॉन्ग को ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया है.

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ओ सनम

इस गाने ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। सरल, भावपूर्ण और सदाबहार, यह गाना आज भी उनकी पहचान बना हुआ है.

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कितनी हसीन जिंदगी

"कितनी हसीं ज़िंदगी" प्रसिद्ध गायक लकी अली का एक बेहद लोकप्रिय और सुरीला हिंदी पॉप गाना है.

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ना तुम जानो ना हम

2000 के दशक के रोमांस में लकी अली की आवाज़ का जादू छाया हुआ था. इस गाने ने ऋतिक रोशन के डेब्यू और लाखों प्रेम कहानियों को परिभाषित किया.

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Lucky Ali Songs
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