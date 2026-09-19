Lucky Ali Songs: ‘ओ सनम’ से लेकर ‘एक पल का जीना’ तक, लकी अली के 7 सदाबहार गाने, जो आज भी हैं सुपरहिट

Lucky Ali Birthday: मकसूद महमूद, जिन्हें लकी अली नाम से जाना जाता है. वह एक गायक, गीतकार और अभिनेता हैं. उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं, जो लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं. आज 19 सितंबर को लकी अली के जन्मदिन पर पढ़ें उनके कुछ शानदार गानों के बारे में.