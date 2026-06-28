घर में Indane, HP या Bharat Gas का सिलेंडर है? 1 जुलाई से पहले तुरंत जान लें ये 10 बड़े बदलाव, नहीं तो पड़ सकता है भारी असर

जैसे-जैसे नया महीना आ रहा है, भारत में LPG सिलेंडर और PNG को लेकर काफी उम्मीदें हैं. ऐसी पूरी संभावना है कि 1 जुलाई से इंडेन गैस, भारत गैस और HP गैस की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके अलावा, भारतीय घरों में खाना पकाने वाली गैस के इस्तेमाल में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. जैसे LPG बुकिंग के समय और सिलेंडर सरेंडर करने की समय-सीमा में बदलाव से लेकर PNG अपनाने तक.