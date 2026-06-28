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घर में Indane, HP या Bharat Gas का सिलेंडर है? 1 जुलाई से पहले तुरंत जान लें ये 10 बड़े बदलाव, नहीं तो पड़ सकता है भारी असर

जैसे-जैसे नया महीना आ रहा है, भारत में LPG सिलेंडर और PNG को लेकर काफी उम्मीदें हैं. ऐसी पूरी संभावना है कि 1 जुलाई से इंडेन गैस, भारत गैस और HP गैस की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके अलावा, भारतीय घरों में खाना पकाने वाली गैस के इस्तेमाल में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. जैसे LPG बुकिंग के समय और सिलेंडर सरेंडर करने की समय-सीमा में बदलाव से लेकर PNG अपनाने तक.


By: Anshika thakur | Published: June 28, 2026 11:58:12 AM IST

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LPG Price Revision

Indane, HP Gas और Bharat Gas के घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें 1 जुलाई 2026 से बदल सकती हैं क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की शुरुआत में दरों की समीक्षा करती हैं.

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PNG Switch Rule

जिन घरों में पहले से ही PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन है, उन्हें पूरी तरह से PNG पर स्विच करना पड़ सकता है और LPG सिलेंडरों का इस्तेमाल बंद करना पड़ सकता है. उम्मीद है कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.

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LPG Connection Suspension

अगर नई पॉलिसी लागू होती है तो जो ग्राहक PNG सुविधा होने के बावजूद LPG का इस्तेमाल जारी रखते हैं, उनके LPG कनेक्शन सस्पेंड या रद्द किए जा सकते हैं.

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Revised LPG Booking Interval

गलत इस्तेमाल को रोकने और सप्लाई मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, LPG रिफिल बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन (शहरी इलाकों में) और 45 दिन (ग्रामीण इलाकों में) का अंतर रखना जरूरी होगा.

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OTP-Based Cylinder Delivery

LPG सिलेंडर की डिलीवरी OTP वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत जारी रहेगी. सिलेंडर लेने के लिए ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP बताना होगा.

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Aadhaar-Based Verification

ग्राहक वेरिफिकेशन को बेहतर बनाने और नकली या डुप्लीकेट कनेक्शन की संख्या कम करने के लिए LPG कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पर जोर दिया जा रहा है.

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Surrender of LPG Connection

PNG पर स्विच करने वाले ग्राहकों को अपने LPG सिलेंडर और कनेक्शन सरेंडर करने पड़ सकते हैं और स्विच करने के बाद उन्हें नए LPG रिफिल बुक करने की इजाजत नहीं मिल सकती है.

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Changes Affect Indane, HP Gas & Bharat Gas Users

ये संभावित बदलाव Indane Gas, HP Gas और Bharat Gas के ग्राहकों पर लागू हो सकते हैं. इसलिए LPG यूजर्स के लिए 1 जुलाई से लागू होने वाली आधिकारिक घोषणाओं के बारे में अपडेट रहना जरूरी है.

Tags:
LPG Cylinder New RulesLPG New Rules July 2026LPG Price Revision July 2026
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