LPG Invention: एक हादसे से कैसे बनी रसोई गैस? जानिए LPG के अविष्कार की चौंकाने वाली कहानी

किसने की LPG की खोज?

एलपीजी की खोज वाल्टर स्नेलिंग ने की थी. उन्होंने साल 1910 में वाष्पीकरण की समस्या के बारे में जांच करना शुरु कर दिया. उनकी जांच तब शुरु हुई जब एक ग्राहक ने शिकायत की कि जब वह घर पहुंचा तब तक उसके द्वारा खरीदा गया आधे से अधिक पेट्रोल गायब हो गया था. स्नेलिंग ने इस घटना के पीछे की वजह के बारे में जानने के लिए पेट्रोल के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने के बारे में विचार किया.