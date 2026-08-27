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LPG e-KYC की डेडलाइन बढ़ी, अगस्त की आखिरी तारीख तक निपटा लें जरूरी काम, नहीं तो सिलेंडर बुकिंग में आ सकती है दिक्कत

LPG KYC Update: अगर आपके घर में LPG कनेक्शन है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. LPG e-KYC को लेकर सरकार की ओर से नई डेडलाइन सामने आई है. ग्राहकों को अगस्त के आखिरी दिनों तक अपना e-kyc पूरा करने की सलाह दी गई है. समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में परेशानी हो सकती है.


By: Shristi S | Published: August 27, 2026 12:13:36 AM IST

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31 अगस्त है नई डेडलाइन - Photo Gallery
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31 अगस्त है नई डेडलाइन

ग्राहकों की सुविधा और E-KYC कराने वाों की भीड़ को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई है. अब 31 अगस्त तक e-KYC कराने का मौका है. इसलिए अगर आपने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आखिरी तारीख का इंतजा करने के बजाय जल्द इसे पूरा कर लेना बेहतर हे.

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अगर आप e-KYC पूरा नहीं करते हैं तो क्या होगा?

अगर आप 31 अगस्त तक e-KYC पूरा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका LPG कनेक्शन तुरंत कैंसिल हो जाएगा. हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर, खासकर बुकिंग और डिलीवरी में दिक्कतें आएंगी.

सब्सिडी बंद हो सकती है - Photo Gallery
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सब्सिडी बंद हो सकती है

कुछ मामलों में, कस्टमर्स को सब्सिडी नहीं मिल सकती है और वेरिफिकेशन पूरा होने तक उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. ऐसे में, आपको यह प्रोसेस जल्दी पूरा कर लेना चाहिए.

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e-KYC क्यों लागू किया जा रहा है?

e-KYC प्रोसेस का मकसद यह पक्का करना है कि घरेलू LPG कनेक्शन असली कस्टमर्स के नाम पर हों. इसके अलावा, सरकार यह पक्का करना चाहती है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए मिलने वाले सस्ते LPG सिलेंडर का गलत इस्तेमाल न हो. सरकार यह भी पक्का करना चाहती है कि LPG सिलेंडर का गैर-कानूनी तरीके से कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल न हो.

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e-KYC प्रोसेस कैसे लागू किया जाएगा?

e-KYC प्रोसेस को पूरा करने के लिए, आप आधार FaceRD ऐप या अपनी एजेंसी, जैसे इंडियनऑयल ONE, भारतगैस और HP के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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e-KYC पूरी करने के लिए क्या चाहिए?

e-KYC पूरी करने के लिए आमतौर पर आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है.

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LPGlpg kyc last date
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