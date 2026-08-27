LPG e-KYC की डेडलाइन बढ़ी, अगस्त की आखिरी तारीख तक निपटा लें जरूरी काम, नहीं तो सिलेंडर बुकिंग में आ सकती है दिक्कत

LPG KYC Update: अगर आपके घर में LPG कनेक्शन है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. LPG e-KYC को लेकर सरकार की ओर से नई डेडलाइन सामने आई है. ग्राहकों को अगस्त के आखिरी दिनों तक अपना e-kyc पूरा करने की सलाह दी गई है. समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में परेशानी हो सकती है.