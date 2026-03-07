LPG Price Hike: आम जनता की फिर बढ़ी टेंशन! युद्ध की आग में महंगा हुआ गैस सिलेंडर; यहां जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के दाम

LPG Cylinder: जब भी किसी देश में तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ता है. ईरान-इजराइल में चल रही जंग की वजह से कई देशों को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है. आयात-निर्यात में एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है. दरअसल, US, इज़राइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई के बीच आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. और ऐसा उस समय हुआ है जब देश में त्योहारों से लेकर शादियों तक का सीजन चल रहा है. जानकारी के मुताबिक 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹60 बढ़ गई है. सूत्रों के मुताबिक, बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं. इससे पहले, शुक्रवार (6 मार्च) को सरकार ने देश की सभी LPG रिफाइनरियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया था.