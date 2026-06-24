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LPG सिलेंडर आपके घर पहुंचाने वाला कितना कमाता है? जानिए एजेंसी और डिलीवरी बॉय की पूरी कमाई का गणित

LPG Cylinder Delivery Boy Salary: पूरे भारत में हर दिन हज़ारों LPG सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डिलीवरी करने वाले और गैस एजेंसियां असल में हर सिलेंडर पर कितना कमाती हैं. आइए कैलकुलेशन को समझते हैं और पता लगाते हैं कि एक डिलीवरी करने वाला हर सिलेंडर पर कितना कमाता है.


By: Shristi S | Published: June 24, 2026 9:54:47 PM IST

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LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन को एजेंसियों से कितनी मिलती है बैसिक सैलरी? - Photo Gallery
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LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन को एजेंसियों से कितनी मिलती है बैसिक सैलरी?

ज़्यादातर डिलीवरी करने वालों को अपनी एजेंसियों से ₹5,000 से ₹10,000 के बीच बेसिक सैलरी मिलती है. जब हर सिलेंडर पर कमीशन शामिल किया जाता है, तो उनकी कुल महीने की कमाई आम तौर पर शहर और डिमांड लेवल के आधार पर ₹15,000 से ₹25,000 तक होती है.

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LPG सिलेंडर डिलीवर करने वालों को कितना मिलता है कमीशन?

LPG सिलेंडर डिलीवर करने वालों को आम तौर पर हर सिलेंडर पर लगभग ₹20 से ₹30 का कमीशन मिलता है. वे हर दिन जितनी ज़्यादा डिलीवरी करते हैं, उनकी कमाई उतनी ही बढ़ती है. इसलिए, उनका काम का बोझ उनकी कुल कमाई में अहम भूमिका निभाता है.

LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन की एक दिन की कितनी होती है कमाई? - Photo Gallery
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LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन की एक दिन की कितनी होती है कमाई?

एक औसत डिलीवरी करने वाला रोज़ाना लगभग 25 से 40 सिलेंडर डिलीवर करता है. कमीशन रेट के आधार पर, उनकी रोज की कमाई आम तौर पर ₹700 से ₹1000 तक होती है.

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LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन को घरों से मिलने वाली टिप

ग्राहकों को कानूनी तौर पर ऑफिशियल LPG बिल अमाउंट से ज़्यादा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट पहले से ही कीमत में शामिल होती है. हालांकि, कई घर अपनी मर्ज़ी से ₹20 से ₹50 की टिप देते हैं.

कौन तय करता है LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन कमाई? - Photo Gallery
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कौन तय करता है LPG सिलेंडर डिलीवरी मैन की कमाई?

बेचे गए हर स्टैंडर्ड 14.2 kg घरेलू LPG सिलेंडर पर, डिस्ट्रीब्यूटर या गैस एजेंसी को लगभग ₹73.8 का कमीशन मिलता है. यह कीमत तेल कंपनी तय करती है और ग्राहकों द्वारा दिए गए कुल सिलेंडर की कीमत का हिस्सा होती है.

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सिलेंडर के साइज़ के हिसाब से अलग-अलग कमीशन स्ट्रक्चर

कमीशन का स्ट्रक्चर सिलेंडर के साइज़ के हिसाब से अलग-अलग होता है. 5 kg के घरेलू LPG सिलेंडर के लिए, गैस एजेंसी को हर सिलेंडर पर लगभग ₹36.54 मिलते हैं. यह स्टैंडर्ड 14.2 kg सिलेंडर पर मिलने वाले कमीशन का सिर्फ़ आधा है.

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