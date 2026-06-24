LPG सिलेंडर आपके घर पहुंचाने वाला कितना कमाता है? जानिए एजेंसी और डिलीवरी बॉय की पूरी कमाई का गणित

LPG Cylinder Delivery Boy Salary: पूरे भारत में हर दिन हज़ारों LPG सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डिलीवरी करने वाले और गैस एजेंसियां असल में हर सिलेंडर पर कितना कमाती हैं. आइए कैलकुलेशन को समझते हैं और पता लगाते हैं कि एक डिलीवरी करने वाला हर सिलेंडर पर कितना कमाता है.