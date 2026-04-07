LPG Booking Scam Alert: फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों के साथ हो रही ठगी; जानें कैसे करें बचाव?

ठगी का शिकार होने पर क्या करें?

अगर गलती से आप किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें. सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें और कार्ड या नेट बैंकिंग ब्लॉक करवाएं. सभी पासवर्ड बदलें और तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें. साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. समय पर कदम उठाने से नुकसान कम किया जा सकता है.