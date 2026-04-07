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LPG Booking Scam Alert: फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों के साथ हो रही ठगी; जानें कैसे करें बचाव?

LPG Booking Scam Alert: ईरान-इजराइल युद्ध से जुड़ी अफवाहों के बीच LPG सप्लाई बाधित होने की खबरों ने लोगों में घबराहट पैदा कर दी है. इसी माहौल का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं. वे नकली गैस बुकिंग प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: April 7, 2026 4:08:44 PM IST

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फर्जी वेबसाइट्स का जाल

ठगों ने असली कंपनियों जैसी दिखने वाली कई वेबसाइट्स तैयार की हैं. ये वेबसाइट्स देखने में बिल्कुल भरोसेमंद लगती हैं, लेकिन असल में लोगों की निजी और बैंकिंग जानकारी चुराने के लिए बनाई गई हैं. Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने ऐसी कई खतरनाक साइट्स की पहचान कर लोगों को चेतावनी दी है.

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ठगी का तरीका

साइबर अपराधी बेहद योजनाबद्ध तरीके से लोगों को निशाना बनाते हैं. वे पहले डर का माहौल बनाते हैं, फिर लालच और जल्दबाजी का दबाव डालते हैं. इसके बाद वे लोगों से संवेदनशील जानकारी हासिल कर लेते हैं और बैंक खातों को खाली कर देते हैं.

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कॉल और मैसेज से फंसाना

ठग खुद को गैस एजेंसी का अधिकारी बताकर कॉल या मैसेज करते हैं. वे कहते हैं कि आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी या KYC अधूरी है. इस तरह वे आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं.

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OTP और बैंक डिटेल्स की चोरी

एक बार भरोसा जीतने के बाद, ठग आपसे OTP, UPI पिन या बैंकिंग डिटेल्स मांगते हैं. कई बार वे आपको किसी लिंक पर क्लिक करने या .apk फाइल डाउनलोड करने के लिए भी कहते हैं, जिससे आपका फोन हैक हो सकता है.

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असली और नकली की पहचान

सुरक्षित रहने के लिए URL को ध्यान से जांचना जरूरी है. हमेशा HTTPS (लॉक चिन्ह) देखें और वेबसाइट की स्पेलिंग पर ध्यान दें. याद रखें—कोई भी वैध गैस एजेंसी कभी फोन पर OTP या बैंक डिटेल्स नहीं मांगती. अनजान या विदेशी नंबर से आने वाले कॉल से विशेष सावधानी रखें.

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सुरक्षित गैस बुकिंग के तरीके

हमेशा आधिकारिक प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें.

Indian Oil Corporation (Indane) – cx.indianoil.in, “Indian Oil One” ऐप
Bharat Petroleum (Bharat Gas) – my.ebharatgas.com, “Hello BPCL” ऐप
Hindustan Petroleum (HP Gas) – myhpgas.in, “HP Pay” ऐप
इनके आधिकारिक WhatsApp नंबरों और ऐप्स के जरिए ही बुकिंग करें.

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ठगी का शिकार होने पर क्या करें?

अगर गलती से आप किसी स्कैम में फंस जाते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें. सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें और कार्ड या नेट बैंकिंग ब्लॉक करवाएं. सभी पासवर्ड बदलें और तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें. साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. समय पर कदम उठाने से नुकसान कम किया जा सकता है.

Tags:
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