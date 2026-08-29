Crash Test में बिल्ड क्वालिटी के मामले में फिसड्डी निकली ये 5 कारें, 0 से दो के बीच मिली सेफ्टी रेटिंग

Low Safety Rating Cars: आज के समय में कार खरीदते समय लोग कीमत, माइलेज, डिजाइन के साथ ही साथ फीचर्स पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार कार की मजबूती यानि बिल्ड क्वालिटी को भूल जाते हैं. बिल्ड क्वालिटी या कार की सेफ्टी रेटिंग से समझौता करना कई बार पैसेंजर्स की सुरक्षा पर सवाल उठाता है.