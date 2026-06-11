‘Off Campus’ जैसी फील चाहिए? Netflix-Prime Video पर मौजूद हैं ये रोमांस और लव से भरी सीरीज
Best Romantic Series: हर रोमांस पढ़ने वाले का एक पसंदीदा काल्पनिक बॉयफ्रेंड होता है, और गैरेट ग्राहम अक्सर उस लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं. ‘द डील’ पर आधारित, ‘ऑफ कैंपस’ कहानी है हैना वेल्स और गैरेट ग्राहम की, जहाँ एक नकली डेटिंग का रिश्ता ऐसे रोमांस में बदल जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. मज़ाक-मस्ती, केमिस्ट्री और दिलकश पलों से भरी यह सीरीज़ अब Prime Video पर स्ट्रीम हो रही है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी सीरीज या फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऑफ कैंपस से भी ज्यादा मजेदार है.
पीपल वी मीट ऑन वेकेशन
क्या होता है जब आपका सबसे अच्छा दोस्त ही वह इंसान हो जिसके साथ आपकी किस्मत जुड़ी हो? 'पीपल वी मीट ऑन वेकेशन' पर आधारित यह फ़िल्म सबसे अच्छे दोस्त एलेक्स और पॉपी की कहानी है, जहाँ सालों की सालाना ट्रिप उन्हें उस सच्चाई के करीब ले आती है जिससे वे बचते रहे हैं. दोस्तों से प्रेमी बनने की यह प्यारी सी रोमांस कहानी अब Netflix पर स्ट्रीम हो रही है.
योर फॉल्ट: लंदन
नोआ और निक के लिए प्यार कभी आसान नहीं रहा. मर्सिडीज़ रॉन की बेस्टसेलिंग 'कल्पेबल्स ट्रिलॉजी' पर आधारित, 'योर फॉल्ट: लंदन' में नोआ और निक फिर से मिलते हैं और पारिवारिक ड्रामा, तेज़ रफ़्तार कारों और मुश्किल फ़ैसलों के बीच अपने उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं. 17 जून, 2026 को Prime Video पर एक्सक्लूसिव रूप से प्रीमियर हो रही है.
हीटेड राइवलरी
रोमांस की कुछ कहानियाँ ही ऐसी होती हैं जिनमें एक-दूसरे के बारे में सोचने से खुद को रोक न पाने वाले प्रतिद्वंद्वियों की कहानी हो. रेचल रीड के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित, 'हीटेड राइवलरी' हॉकी स्टार्स शेन हॉलैंडर और इल्या रोज़ानोव की कहानी है, जहाँ उनके बीच का कड़ा मुक़ाबला धीरे-धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल जाता है. रोमांस और प्रतिद्वंद्विता का मेल, यह सीरीज़ अब HBO Max और Hulu पर स्ट्रीम हो रही है.
एवरी ईयर आफ्टर
झील के किनारे बिताई दोपहर, पहला प्यार और सालों बाद मिला दूसरा मौका समर रोमांस का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है. 'एवरी समर आफ्टर' पर आधारित, 'एवरी ईयर आफ्टर' पर्सी और सैम की कहानी है, जहाँ बचपन की दोस्ती एक ऐसी प्रेम कहानी में बदल जाती है जो समय, यादों और चूके हुए मौकों से आकार लेती है. 10 जून, 2026 को Prime Video पर एक्सक्लूसिव रूप से प्रीमियर हो रही है.
मैक्सटन हॉल
शायद हाल के सालों की सबसे अच्छी 'दुश्मन से प्रेमी' बनने वाली कहानियों में से एक, 'मैक्सटन हॉल' मोना कास्टेन की बेस्टसेलिंग किताब 'सेव मी' पर आधारित है. यह स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स रूबी बेल और जेम्स ब्यूफोर्ट की कहानी है, जिनकी दुनिया एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन जिनके रास्ते अनपेक्षित तरीकों से एक-दूसरे से टकराते रहते हैं. ज़बरदस्त तनाव और शानदार केमिस्ट्री से भरी यह सीरीज़ क्यों इतनी लोकप्रिय हुई, यह समझना आसान है. मैक्सटन हॉल अब प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिव रूप से स्ट्रीम हो रही है.