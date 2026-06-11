‘Off Campus’ जैसी फील चाहिए? Netflix-Prime Video पर मौजूद हैं ये रोमांस और लव से भरी सीरीज

Best Romantic Series: हर रोमांस पढ़ने वाले का एक पसंदीदा काल्पनिक बॉयफ्रेंड होता है, और गैरेट ग्राहम अक्सर उस लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं. ‘द डील’ पर आधारित, ‘ऑफ कैंपस’ कहानी है हैना वेल्स और गैरेट ग्राहम की, जहाँ एक नकली डेटिंग का रिश्ता ऐसे रोमांस में बदल जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. मज़ाक-मस्ती, केमिस्ट्री और दिलकश पलों से भरी यह सीरीज़ अब Prime Video पर स्ट्रीम हो रही है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी सीरीज या फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऑफ कैंपस से भी ज्यादा मजेदार है.