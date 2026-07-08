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Kal ka Love Rashifal 9 July 2026: कौन कहेगा I LOVE You, कौन करेगा भरपूर रोमांस, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 09 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: July 8, 2026 3:20:59 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर किसी लड़की के कहने पर आपके ऊपर शक कर सकता है.
इसका पता चलने पर आप दोनों में आपसे मतभेद बढ़ सकते हैं.
यह समय समझदारी से चलने का है, अपने साथी से बैठकर बात करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे आपके परिवार के बारे में डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है.
इस कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं.
अपने पार्टनर के इस व्यवहार से आपका मन दुखी हो सकता है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आप से कहीं बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसे आप एक्सेप्ट करेंगे.
पार्टनर के साथ अच्छा बीतने वाला है.
आपका पार्टनर आपको भरपूर प्यार देगा.
साथ ही आपके मन में चल रही बात हो एक्सेप्ट करेगा

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कर्क दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है.
लव पार्टनर के साथ समय बिताएं.
कुल मिलाकर गुरुवार का दिन प्रेम-प्रसंग के लिए ठीक है.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर भावनात्मक तौर से कुछ परेशान हो सकता है.
आप उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करें.
साथ में समय बिताने से समस्याएं दूर हो जाएंगी.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है.
आपकी कुछ बातों को जानकर वह आपको परेशान कर सकता है.

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तुला दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
गिफ्ट देकर लव पार्टनर को मना सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपसे पार्टनर की कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं.
कुछ बातों को मना करने पर आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं.
स्वास्थ्य कारणों के चलते आपका पार्टनर कुछ दिन से मानसिक परेशान तनाव में आ सकता है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है.
अच्छा होगा उनके साथ समय बिताएं.
कहीं बाहर घूमने चले जाएं.
इससे उनका मन खुश होगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को अपने साथी का स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
उनके साथ कहीं बाहर जाएं, इस कारण उनका मन लगेगा.
पार्टनर का प्यार और सहयोग आपको मिलेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है, वह आपसे शेयर कर सकते हैं.
इससे आपको कोई बड़ा डिसीजन आज लेना पड़ सकता है.

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