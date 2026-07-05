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Kal ka Love Rashifal 6 July 2026: किसका होगा ब्रेकअप, किन जातकों की लव लाइफ रहेगी शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 06 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (06 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: July 5, 2026 5:53:22 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपकी लव लाइफ में खुशियां दस्तक देंगी.
बहुत दिनों से चल रहे मनमुटाव और विवाद अब शांत होने की ओर है.
आप और आपके साथी एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझेंगे.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका लाइफ पार्टननर कुछ खास बातें आपसे कहना चाहता है.
उसकी शारीरिक भाषा को समझें और उससे बात करें.
किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान है और अपनी परेशानी आपसे जाहिर करना चाहता है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप लव पार्टनर के दिल की बात सुनेंगे.
लव पार्टनर के दिल की बात सुनेंगे.
बातचीत से रिश्तों में मजबूती आएगी.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपको अपने साथी के साथ कुछ मुद्दों पर चिंता हो सकती है.
व्यवहार में बदलाव लव कपल के बीच समस्याएं पैदा कर सकता है.
मुलाकात के दौरान आपको सोच-समझ कर अपनी बातें कहनी चाहिए.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर अपने भविष्य के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.
पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना सबसे अच्छा रहेगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने साथी की बातों से कुछ परेशान हो सकते हैं.
आपको अपने प्रिय के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हो सकता है.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आपसे अपने रिश्ते को खत्म करना चाहते हों तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें.
शांति से बैठकर, उनके मन में क्या चल रहा है, इसे समझने का प्रयास करें.
हालात ज्यादा खराब हैं तो ब्रेकअप कर लें.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

सोमवार को लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं.
यह भी मुमकिन है कि उनके परिवार के कारण आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएं.
आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें.

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धनु दैनिक लव राशिफल

उलझन के चलते लव कपल मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं.
सोमवार को पार्टनर के साथ समय बिताना आप दोनों के बीच चल रही गलतफहमियों को दूर कर सकता है.
आपका रिश्ता मजबूत होगा. ऐसे में उनसे खुलकर बात करें.

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मकर दैनिक लव राशिफल

सोमवार को अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करें और कुछ बातों को अनदेखा कर दें.
आपके और आपके पार्टनर के बीच जो पुरानी अनबन चल रही थी, उसे खत्म करने का सुनहरा अवसर है

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को मुमकिन है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपसे माफी मांगे.
ये सही समय है जब आप पुरानी बातों को भुलाकर, एक नई शुरुआत करें.

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मीन दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका पार्टनर आपका साथी आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें छिपा सकता है.
आप दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने की संभावना है.
अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करें.

Tags:
Love rashifal
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