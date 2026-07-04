Kal ka Love Rashifal 5 July 2026: वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों की लव लाइफ रहेगी शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 05 July 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? रविवार (04 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
प्यार के रिश्ते में अगर कुछ दिनों से दूरियां आ गई हैं.
अनबन दूर करने के लिए रविवार को मुलाकात जरूर करें.
रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करना समझदारी होगी.
रविवार को साथ मिलकर सारी गिले-शिकवे दूर करें.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
रविवार का दिन प्यार से भरा रहेगा.
आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं.
रविवार को आप अपने दिल की बात बिना किसी डर के अपने साथी के सामने रखें.
अगर कुछ अनबन हुई भी है, तो एक प्यारा सा तोहफा देकर लव पार्टनर को मना सकते हैं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
रविवार को लव लाइफ में तनाव बढ़ सकता है.
किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी बढ़ सकती है.
वरना आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है. ऐसे में समझदारी से काम लें.
कर्क दैनिक लव राशिफल
रविवार लव पार्टनर के साथ आपको पुरानी तकरार खत्म हो जाएगी.
पार्टनर के साथ लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं.
आपका पार्टनर भी आपके साथ बेहद खुश नजर आएगा.
ऐसे में पुरानी बातों को भुलाकर प्यार भरी एक नई शुरुआत करें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
आपकी लव लाइफ में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है.
आप अपने रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.
आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा होगा.
कन्या दैनिक लव राशिफल
लव लाइफ में रविवार को मुश्किलें आएंगी.
अनबन के चलते आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है.
बेहतर होगा कि आप दोनों बैठकर उन बातों को सुलझा लें.
लव पार्टनर के साथ बैठकर शांति से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें.