Kal ka Love Rashifal 4 July 2026: मेष, कर्क, धनु और कुंभ राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 04 July 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शनिवार (04 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
मेष राशि के जातकों लिए शनिवार का दिन प्यार के लिए ठीक नहीं है.
लव पार्टनर की शिकायत आप शायद उन उम्मीदों को पूरा न कर पाएं.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं.
गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, खासकर अगर पार्टनर साथ हों.
कोशिश करें कि आज आप दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
लव लाइफ के लिए शनिवार का दिन शानदार है.
आप अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे.
लव पार्टनर आपके साथ सुरक्षित महसूस होगा.
आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना भी बना सकते हैं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
अपने साथी को समय नहीं दे पाने के कारण बहस हो सकती है.
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.
लव लाइफ से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.
दिन शांति से समय बिताएं
सिंह दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार अपने प्रियजन के इस व्यवहार से आप बेहद दुखी हो सकते हैं.
आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं.
जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें.
यह समय शांत रहने और स्थिति को समझने का है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
दिन लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है.
लव लाइफ के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है.
आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है.
इसके कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.
तुला दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर अपने परिवार को रिश्ते के बारे में बता सकता है.
इससे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.
आपका मन खुश रहेगा.
आप अपने प्रियजन के साथ भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आप अपने प्यार को लेकर काफी गंभीर रहेंगे.
अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.
धनु दैनिक लव राशिफल
आपका पूरा ध्यान अपने प्रिय पर रहेगा.
आप उन्हें खुश करने के लिए हर तरह से प्रयास करेंगे.
दिनभर पार्टनर आपसे खुश रहेगा.
मकर दैनिक लव राशिफल
अपने रिश्ते को ताजा रखने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करें.
अपने साथी के साथ खुलकर बात करें.
आपका दिन अच्छा गुजरेगा.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
लव लाइफ के लिए दिन सामान्य रहने वाला है.
आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
साथ में खरीदारी करने भी जा सकते हैं.
मीन दैनिक लव राशिफल
लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है.
मुमकिन है कि आप अपने साथी पर अपनी राय जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें.
घमंड की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है.