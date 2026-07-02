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Kal ka Love Rashifal 3 July 2026: मेष, वृषभ, मकर और राशि के जातकों की लव लाइफ रहेगी शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 03 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: July 2, 2026 2:19:36 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका साथी अपने प्यार का इजहार आपके सामने करेगा.
जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वह साकार होगा.
आपका लव पार्टनर आपके सामने आई लव यू बोलेगा.
अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें .

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार का दिन लव लाइफ के लिए शानदार रहेगा.
आप अपने लव पार्टनर के साथ मौसम का आनंद उठाएंगे.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव लाइफ के लिए शुक्रवार का दिन खास रहेगा.
आपका लव पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो जाए.
कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें.
लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है.
हो सकता है बात ब्रेकअप तक आ जाए.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को लव पार्टनर को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा.
सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं.
आपका साथ मन को खुश कर देगा.
रिश्तों में आई दरार को भर देगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

लव लाइफ में थोड़ी खटास आ सकती है.
आपके प्रियजन आपसे किसी बात पर नाराज हो सकते हैं.
लव पार्टनर को मनाने के लिए शुक्रवार कुछ खास करने की कोशिश करें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है.
संभव है कि उनका ध्यान किसी और व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाए.
इसके चलते वो आपको अनदेखा कर सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका प्रेमी/प्रेमिका अपने दिल की बात साझा करेंगे.
हो सकता है होने वाला लाइफ पार्टनर शादी पर राजी हो जाए.
निश्चित रूप से आप दोनों का दिन बेहद सुखद और प्रेममय बीतेगा.

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धनु दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को लव लाइफ में थोड़ी खटास आ सकती है.
आपका साथी किसी बात पर आपसे नाराज हो सकता है.
अपने पार्टनर को समय दें और शांति से बैठकर उनकी बात सुनें.

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मकर दैनिक लव राशिफल

छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें और शांत रहने की कोशिश करें.
याद रखें हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं.
समझदारी से काम लेना ही समझदारी है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपको अपने प्रेम साथी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है.
इससे आप विचलित हो सकत है.
संभव है कि वे आपसे कुछ छिपा रहे हों.

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मीन दैनिक लव राशिफल

प्रेम-संबंधों के लिए यह एक अत्यंत अनुकूल समय है.
आपको आपके साथी का भरपूर स्नेह प्राप्त होगा.

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Love rashifal
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