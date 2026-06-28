Kal ka Love Rashifal 29 June 2026: सोमवार को कौन बोलेगा- I LOVE YOU, किसका होगा ब्रेकअप; कौन करेगा रोमांस
Kal Ka Love Rashifal 29 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (29 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं.
आपका पार्टनर आपसे खुश रहेगा.
मौका पाकर पार्टनर आई लव यू बोल सकता है.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर बहुत रोमांटिक मूड में रहेगा.
सोमवार को आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए आपको बोल सकते हैं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
उनके स्वास्थ्य के चलते आपको चिंतित रह सकते हैं.
आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और साथ मिलेगा.
कर्क दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं.
इसमें आपके साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा.
सिंह दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अपने मन की बातों को शेयर करेगा.
परिवार के लोग आपके संबंध के विरोध में जा सकते हैं.
ऐसे में आपको संयम से काम लेना होगा.
परिवार को भी समय देना होगा.
कन्या दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर किसी विरोधी की बातों में आकर आप के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.
इससे आपका मन परेशान रहेगा.
इससे आपके ब्रेकअप की स्थिति आ सकती है.
तुला दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आप किसी धार्मिक जगह जा सकते हैं.
आपका पार्टनर आपके मन की बातों को स्वीकार कर सकता है.
शायद वह आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए सोमवार को हां बोल दे.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आप अपने पार्टनर से खुश दिखाई पड़ेंगे.
वह आपकी बातों को आपका पार्टनर महत्व देगा.
अपने साथी के साथ बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं.
मौसम का भरपूर आनंद सोमवार को आप उठाएंगे.
धनु दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर अपने मन में छिपी बात आपके सामने बोल सकता है.
इसका मतलब वह आई लव यू बोल सकता है.
इसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
मकर दैनिक लव राशिफल
किसी दूसरों के द्वारा आपका संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है.
आपका पार्टनर आपसे अत्यधिक महत्वकांक्षी रखता है.
इसके पूरे न होने के कारण वह आपसे नाराज हो सकता है.
उसके व्यवहार के कारण आपका मन परेशान रह सकता है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका साथी आपके प्रति बहुत सी गलत बातों को सुनकर के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.
इस सच्चाई पता चलने पर वह आपसे Sorry बोलेगा.
मीन दैनिक लव राशिफल
मौसम के हिसाब से यह समय आपके लिए अनुकूल है.
अपने साथी का भरपूर प्यार आपको मिलेगा.