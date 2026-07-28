Kal ka Love Rashifal 29 July 2026: कौन नजर आएगी गैर की बांहों में-किसको मिलेगा भरपूर रोमांस; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 29 July 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? बुधवार (29 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
आपके लव पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
इससे वह कुछ परेशान रहेंगे.
स्वास्थ्य के मद्देनजर खानपान का ध्यान रखें.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
बुधवार को आप कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.
इस दौरान अपने साथी के साथ मौसम का भरपूर आनंद लेंगे.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
आप अपने लव पार्टनर से कोई खुशखबरी सुन सकते हैं.
शादी की बात भी तय हो सकती है.
बुधवार को आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आप अपने लव पार्टनर के बारे में कुछ बातों को सुनकर उन पर बेवजह ही आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं.
इससे आपका पार्टनर दुखी होगा हो सकता है.
वह आपसे ब्रेकअप के बारे में भी सोच सकता है.
सिंह दैनिक लव राशिफल
परिवार में चल रहे तनाव का असर रोमांटिक लाइफ पर भी पड़ेगा.
ध्यान रखें कि मन दुखाने वाली कोई बात लव पार्टनर से ना करें.
कन्या दैनिक लव राशिफल
बुधवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.
यहां पर रोमांस के पल मिलेंगे.
अकेले में रिश्ते भी मजबूत होंगे.
तुला दैनिक लव राशिफल
आप अपने लव पार्टनर के साथ अपनी कुछ पर्सनल बातें साझा कर सकते हैं.
हो सकता है इसका विपरीत असर दिखाई पड़े और आपके संबंधों में कुछ परेशानी भी आ सकती है.
इस कारण कुछ बातों को न कहना ही आपके लिए ठीक होगा.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है.
आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ बातें सुनने को मिलेगी.
इससे आपका पार्टनर आपसे संबंध बिगाड़ सकता है.
अच्छा होगा बात को संभालने का प्रयास करें.
धनु दैनिक लव राशिफल
आपको आपके साथी का भरपूर प्यार मिलेगा.
लव लाइफ के लिए बुधवार का समय अच्छा है.
मकर दैनिक राशिफल
आपका लव पार्टनर आपके साथ शॉपिंग करने के लिए आपको बोल सकता है.
इससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है.
इससे आपको कोई बड़ा डिसीजन आज लेना पड़ सकता है.
मीन दैनिक लव राशिफल
आपके लव पार्टनर का मिजाज आपके वितरित दिखाई पड़ेगा.
आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.