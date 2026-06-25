Kal ka Love Rashifal 26 June 2026: शुक्रवार को कौन करेगा रोमांस भरपूर, किसे गर्लफ्रेंड से धोखा; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 26 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (26 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
आपका साथी आपके साथ खुश रहेगा.
शुक्रवार को आपको लव पार्टनर का भरपूर प्यार मिलेगा.
शुक्रवार दिन आपका लव लाइफ के लिए लिहाज से अच्छा रहने वाला है.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
वह शुक्रवार को आपको आई लव यू कह सकता है.
आपका पार्टनर आपसे अपने प्रेम का इजहार कर सकता है.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार अपने पार्टनर को कोई नया गिफ्ट उपहार आप दे सकते हैं.
इस कारण आपका बिगड़ा हुआ संबंध ठीक होगा.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए हां बोल सकता है.
इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.