Kal ka Love Rashifal 25 June 2026: गुरुवार को किसे मिलेगा धोखा और कौन पार्टनर से कहेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 25 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (25 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है, वह गुरुवार को आपसे शेयर कर सकते हैं.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
गुरुवार का दिन आपका अच्छा बीतने वाला है.
आपका साथी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होगा.
आप अपने खुश महसूस करेंगे.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
आज आप किसी झूठे आरोप में फंस सकते हैं.
इसके चलते लव पार्टनर की नजरों में गिर सकते हैं.
आपके ऊपर लगाए गए झूठे आरोप निराधार होंगे.
आपका साथी आपके प्रति समर्पित रहेगा.
कर्क दैनिक लव राशिफल
मंगलवार का दिन मौसम के हिसाब से आपका अच्छा रहने वाला है.
आप अपने साथी के साथ घर पर ही गुरुवार दिन फुल एंजॉय के साथ व्यतीत करेंगे.
सिंह दैनिक लव राशिफल
गुरुवार को आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं.
अपने पार्टनर के साथ दिनभर साथ रहेंगे.
घर के कार्यों में उनका सहयोग करेंगे.