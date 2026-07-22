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Love Rashifal 23 July 2026: बेशक है इश्क तो इंतजार करूंगा उम्रभर, यहां जानें सभी 12 राशियों की लव लाइफ का हाल

Kal Ka Love Rashifal Wednesday 23 July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?


By: JP Yadav | Last Updated: July 22, 2026 7:28:24 PM IST

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें.
मौसम के हिसाब से गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है.
आपका दिन रोमांस में बीतेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है.
आपकी कुछ बातों को जानकर वह आपको परेशान कर सकता है.
अच्छा होगा पहले अपने साथी के बारे में अच्छे से विचार कर लें.
इसके अभाव में आपके जीवन में परेशानी बढ़ सकती है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
लव पार्टनर के मन में कुछ दुविधा चल रही है जो वह आपसे शेयर कर सकती हैं.
इससे आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
आप गिफ्ट दें या उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार रहें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा गुरुवार को लव पार्टनर के साथ समय बिताएं.
लव पार्टनर साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं.
उनका मन खुश होगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

अपने साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
कहीं बाहर जाएं, जिससे लव पार्टनर का मन लगा रहेगा.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जा सकता है.
स्वास्थ्य कारणों के चलते आपका पार्टनर कुछ दिन से मानसिक तनाव में चल रहा है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपके लव पार्टनर की कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं.
आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
वाणी पर संयम लगाना उत्तम उपाय है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के इस व्यवहार से आपका मन दुखी हो सकता है.
आप सोच समझकर निर्णय लें.
जरूरत पड़े तो ब्रेकअप ले लें.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपको भरपूर प्यार देगा.
आपके मन में चल रही बात को स्वीकार करेगा

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है.
उनकी नाराजगी आज उनके चेहरे पर दिखाई देगी.
अच्छा होगा पार्टनर के साथ समय बिताएं.
उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें.
इससे आपका संबंध अच्छा रहे.

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Love rashifal
Love Rashifal 23 July 2026: बेशक है इश्क तो इंतजार करूंगा उम्रभर, यहां जानें सभी 12 राशियों की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery

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