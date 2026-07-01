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Kal ka Love Rashifal 2 July 2026: कर्क, मिथुन, धनु और मकर राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 02 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: July 1, 2026 4:25:53 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन बहुत खास और यादगार हो सकता है.
अपने साथी को समय दें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपका प्रेमी सेहत संबंधी चिंता में रह सकता है.
दरअसल, मौसमी बीमारियों से प्रभावित हो सकता है, जिससे आपका कोई बाहरी कार्यक्रम रद्द हो सकता है। इसके कारण आपका मन उदास रहेगा और आपकी योजनाएं असफल हो सकती हैं।

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
इससे कुछ दिनों से चल रहा मनमुटाव खत्म होगा.
आपका साथी आपके साथ सहज और खुश महसूस करेगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनने के लिए सहमत हो सकता है.
आपका प्रेमी आपसे अपने दिल की बात साझा कर सकता है.
गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके साथ सहज और खुश महसूस करेगा.
पूरा दिन आपके पार्टनर के साथ बिताने वाला है.
गुरुवार का दिन रोमांच और खुशी से भरा रहेगा.
आपका प्रेमी आपसे गहरा आकर्षण महसूस करेगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर की कुछ बातों को अनदेखा करना बेहतर होगा.
यह रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है.

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तुला दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपका प्रेमी आपसे प्रेम का इजहार कर सकता है.
यह दिन आपके लिए यादगार बनने वाला है. ऐसे में उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें.
हो सके तो शाम तो लव पार्टनर के साथ घूमने-फिरने जाएं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

कुछ वजहों से लव कपल के बीच दूरियां बन सकती हैं.
संभव है कि वे आपके रिश्ते को खत्म करने की सोच रहे हों, जिसके चलते उनका व्यवहार बदल सकता है.
इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है.
गुरुरवार को अपने मन को शांत रखें.
लव कपल खुश रहें और डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें.

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धनु दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप अपने जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे.
आपका साथी आपके साथ बहुत खुश रहेगा.
लव पार्टनर के साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान बन सकते हैं.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आप जो काम करने की योजना बना रहे हैं, उससे आपका साथी असहमत है.
बैठकर बातचीत करेंगे तो परिणाम सुखद होगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर के व्यवहार से आपको कुछ तकलीफ हो सकती है
बेहतर होगा कि आप अपनी परेशानियों को खुलकर अपने पार्टनर से साझा करें.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आप परिवार के भविष्य की योजना भी बना सकते हैं.
कहीं बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं.

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Love rashifal
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