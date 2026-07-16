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kal ka Love Rashifal 17 July 2026: शुक्रवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल

Kal Ka Love Rashifal 17 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (16 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 7:13:57 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के सामने अपनी मन की बात बोल सकते हैं.
दिल की बात अपने पार्टनर के समक्ष कहें.
आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा.
पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.
आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.
लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं.
ध्यान रखें कि किसी बात को लेकर आपस में मतभेद बढ़ सकता है.
अच्छा होगा वाणी पर संयम रखें.
पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज न करें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर अपने प्रेम का इजहार आपके सामने कर सकता है.
आपका पार्टनर आपके सामने आई लव यू बोल सकता है.
इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा
लव पार्टनर का भरपूर प्यार मिलेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका साथी आपको कोई विशेष गिफ्ट दे सकता है.
आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए सहमति प्रस्तुत कर सकता है.
इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
कुल मिलाकर दिन अच्छा रहने वाला है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा.
आप अपने पार्टनर के सामने अपनी मन की बातें बोल सकते हैं.
बहुत दिन से जो दुविधा आपके मन में चल रही है अपने पार्टनर के समक्ष कहें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

लव कपल शुक्रवार को साथ में अच्छा समय गुजारेंगे.
आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर पार्टी आदि पर जा सकते हैं.
बारिश के मौसम का आनंद लेंगे.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आप अपने साथी के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं.
शुक्रवार को आपका साथी आपके ऊपर संदेह कर सकता है.
हालात के चलते आपका और पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके लिए कोई विशेष उपहार दे सकता है.
आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए मंजूरी दे सकता है.
दिन अच्छा रहने वाला है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका लव पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है.
शुक्रवार को अनबन होने की स्थिति बन रही है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को लव कपल के बीच तनातनी हो सकती है.
अच्छा होगा अपने लव पार्टनर के भाव को समझने का प्रयास करें.
लव पार्टनर की बातों को महत्व दें, जिससे आपका संबंध बना रहे.

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मीन दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं.
शाम को लव कपल साथ में समय गुजारेंगे.

Tags:
Love rashifal
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