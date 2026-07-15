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Kal ka Love Rashifal 16 July 2026: जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल, कौन करेगा रोमांस-किसको मिलेगा धोखा

Kal Ka Love Rashifal 16 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: July 15, 2026 3:58:41 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को लव कपल अपने प्यार और रोमांटिक जीवन पर ध्यान देंगे.
शाम को साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप बड़ी से बड़ी बाधा को आसानी से पार कर लेंगे.
बस अपने मिजाज को नम्र रखें.
रोमांस के लिए आज का समय अनरूपता और खुशियों से भरा है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

दिन में मुलाकात संभव है.
शाम को दोनों के बीच झगड़ा सकता है.
वाणी पर संयम रखें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को कोई खास रिश्ता बनेगा.
सिंगल का यह रिश्ता जीवनभर का भी हो सकता है इसलिए खास ख्याल रखें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन लव कपल के लिए अच्छा रहेगा.
लव पार्टनर शादी के लिए प्रपोज कर सकता है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अगर आप विवाहित है तो ससुराल वालों के साथ रिश्ता मजबूत होगा.
बस अपने प्रियतम के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को प्यार में मिला धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की तरफ ले जाएगा.
आपके दोस्त और परिवार इस स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आप अपने प्रेम संबंध में एक नए मोड़ का अनुभव करेंगे.
इससे यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएगा.
नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

अगर किसी को चाहते है तो दोस्ती से शुरुआत करें.
धीरे धीरे आगे बढ़ें, ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन आपके लिए व्यस्त दिनों में से एक रहेगा.
गुरुवार को आपको अपने प्रेम जीवन या रोमांस के लिए समय नहीं मिल पाएगा.
विवाह योग्य को लाइफ पार्टनर के लिए इंतजार करना होगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

अपने रोजाना के जीवन से कुछ वक्त निकालें.
आपका पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट लाएगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

लव कपल एक दूसरे के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे.
नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अभी आज का दिन बढ़िया है.

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