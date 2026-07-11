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Kal ka Love Rashifal 12 July 2026: जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल, किसको मिलेगा धोखा और कौन करेगा भरपूर रोमांस

Kal Ka Love Rashifal 12 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? रविवार (12 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: July 11, 2026 4:15:42 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपके प्रेम संबंधों के लिए रविवार का दिन ठीक नहीं है.
अनबन है तो खुलकर बात करें.
रिश्ता असहज लग रहा है तो ब्रेकअप ही विकल्प है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है.
आप अभी तक कोई ऐसी बात मन में लेकर बैठे हों जिसे अभी तक कह नहीं पाएं हैं.
उसे रविवार को अवश्य ही कह डालें.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर शादी का जिक्र कर सकता है.
समय गुजारने के बाद अच्छा महसूस करेंगे.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

जिद करना ठीक नहीं है.
रिश्तों को सामान्य रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करना जरूरी है.
बातचीत से संबंध सामान्य होंगे.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

प्यार के लिए रविवार को समय मिलेगा.
जमकर रोमांस करने का मौका मिलेगा.
कोशिश करें कि दिनभर लव पार्टनर के साथ समय बिताएं.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे.
प्रेमी का जिक्र कर सकते हैं, जिससे एक इशारा अपने संबंधों का आप दे सकें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

सिंगल की मुलाकात किसी खास से हो सकती है.
प्रपोज करना ठीक नहीं रहेगा.
इंतजार करें, हो सकती है आई लव यू बोलने की पहल सामने से हो.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव लाइफ के लिहाज से रविवार का दिन अनुकूल रहेगा.
परिस्थितियां भी आपके पक्ष मे ही रहने की संभावना है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

प्रेमी से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं तो खुलकर कहें.
आपका प्रेमी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा.
वह आपकी बात को समझेगा भी.

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मकर दैनिक लव राशिफल

रविवार को आपका मन पहले से भी अधिक उद्विग्न रह सकता है.
व्यवहार में रुखापन तथा जुबान में कड़वाहट हो सकती है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आप प्रेमी-प्रेमिका दोनों जी भर के शॉपिंग करने का प्लान बना सकते हैं.
ध्यान रखें कि आपका बजट का गड़बड़ जाए.

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मीन दैनिक लव राशिफल

प्रेमी से रविवार को बात ना ही करें तो आपके प्रेम संबंध बचे रह सकते हैं.
आप सभी ओर का क्रोध अपने प्रेमी पर निकाल सकते हैं.

Tags:
Love rashifal
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