Kal Ka Love Rashifal 12 February: हग डे पर किन 4 राशियों के लव पार्टनर के बीच होगी अनबन, सिंगल्स को कौन बोलेगा I LOVE YOU, पढ़ें मेष से मीन तक का लव राशिफल

Love Horoscope Today| Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Thursday 12 February 2026: वैलेंटाइन वीक के छठे दिन (12 फरवरी, 2026) हग डे मनाया जाएगा. इस दिन करीबी/लव पार्टनर को गले लगाकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया जाता है. दुनियाभर में इसे हग डे के रूप में मनाते हैं. लव राशिफल के लिहाज से गुरुवार (12 फरवरी, 2026) का दिन 8 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. कुछ राशि के जातकों के लव पार्टनर्स के बीच अनबन होगी. गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को हग डे पर सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.