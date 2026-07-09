Kal ka Love Rashifal 10 July 2026: किसका लव पार्टनर देगा धोखा, किसको मिलेगा भरपूर प्यार; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 10 July 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
पार्टनर के साथ शानदार रहेगा.
आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात बोल सकते हैं.
अपने साथी के साथ समय बिताएं.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
आप पार्टनर की कुछ बातों को लेकर परेशान नजर आएंगे.
शुक्रवार को आपका पार्टनर आप पर शक कर सकता है.
इससे आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार का दिन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बिताने वाले हैं.
शुक्रवार के दिन आप अपने पार्टनर के साथ विवादों में पड़ सकते हैं.
इससे आपके परिवार के लोग परेशा होंगे.
कर्क दैनिक राशिफल
आपके परिवार के लोग आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे.
इसके चलते आपके और परिवार के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं.
आपका पार्टनर भी मानसिक रूप से परेशान रहेगा.
सिंह दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर के साथ पुरानी सभी गलतियों के लिए सॉरी बोल सकते हैं.
इससे आप दोनों में चल रहे विवाद खत्म होंगे.
कन्या दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत प्यार दिखाने वाला है.
शुक्रवार आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखेगा.
तुला लव राशिफल
शुक्रवार को अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ समय बिताएं, जिससे आपका पार्टनर खुश नजर आएगा.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा कर सकते हैं.
आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं.
इससे आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है.
धनु दैनिक लव राशिफल
पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं.
शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के विचारों से अवगत होंगे.
मकर दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर के व्यवहार के कारण मानसिक तौर से तनाव में रहेंगे.
साथ ही आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व नहीं देगा.
इस कारण आप दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर से कुछ बातों के लिए झगड़ा कर सकते हैं.
इसकी एक वजह उनका व्यवहार होगा.
मीन दैनिक लव राशिफल
अभी तक यदि आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात नहीं बोला है.
वह शुक्रवार को अपने मन की बात आपके सामने रख सकता है.