  • Home>
  • Gallery»
  • Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल

Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल

Kal Ka Love Rashifal 01 July 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? बुधवार (01 जुलाई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 30, 2026 2:25:39 PM IST

Follow us on
Google News
Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपका साथी आपके व्यवहार से खुश रहेगा.
बुधवार को लव पार्टनर का आपको भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा.
कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

You Might Be Interested In
Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.
बुधवार को आपके साथी का स्वास्थ्य बदल सकता है.
पार्टनर की तबीयत खराब होने से कुछ परेशान हो सकते हैं.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव के मामले में दिन आपका अच्छा नहीं रहेगा.
आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
मनाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ सकती है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लानिंग करें.
इससे उनका मूड ठीक हो.

You Might Be Interested In
Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क दैनिक लव राशिफल

आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.
वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.
आपके पार्टनर आपसे कुछ बातों को छिपा सकते हैं.
इनका पता चलने पर आपसी मतभेद हो सकता है.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपको कोई अच्छी सूचना दे सकता है.
मौसम के हिसाब से दिन आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है.
पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपनी गलती की माफी मांग सकता है.
प्रेम के लिए यह समय बहुत अच्छा है.
आपका साथी आपको भरपूर प्यार देगा.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.
आपका लव पार्टनर आपको धोखे में रख सकता है.
अच्छा होगा संबंध बचाने के लिए बातचीत करें.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके लिए कोई विशेष उपहार दे सकता है.
आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए मंजूरी दे सकता है.
दिन अच्छा रहने वाला है.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से बुधवार को आपके पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.
आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
अपने साथी के साथ बारिश का भरपूर आनंद उठाएंगे.
लव लाइफ के लिए समय अच्छा है.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकता है.
किसी बात को लेकर कपल के बीच मतभेद बढ़ सकता है.
इस दौरान सलाह है कि वाणी पर संयम रखें.
पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज करें.
इससे बात बन जाएगी.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा.
बुधवार को आप अपने पार्टनर के सामने अपनी मन की बातें बोल सकते हैं.
बहुत दिन से जो दुविधा आपके मन में चल रही है अपने पार्टनर के समक्ष कहें.

You Might Be Interested In
Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन दैनिक लव राशिफल

आपका साथी बुधवार को आपको कोई विशेष गुड न्यूज दे सकता है.
आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए कह सकता है.
बुधवार शाम को कपल को रोमांस का मौका मिलेगा.

Tags:
Love rashifal
Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 1 July 2026: बुधवार को कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने, किसको मिलेगा धोखा; जानें मेष से मीन तक का हाल - Photo Gallery