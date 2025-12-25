  • Home>
Cambodia में हुआ ‘महापाप’! बुलडोजर से तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, तस्वीरें देख छलकेंगे आंसू

Lord vishnu statue destroyed in Cambodia: एक वीडियो सामने आया है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है. कंबोडिया का दावा है कि मूर्ति तोड़ने के लिए थाई सेना ज़िम्मेदार थी. भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है.


By: Heena Khan | Last Updated: December 25, 2025 12:07:55 PM IST

combodia news - Photo Gallery
1/6

वायरल हुई तस्वीर

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुलडोजर भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ता हुआ दिख रहा था.

2/6

तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति

दावा किया गया कि थाई सेना ने उस मूर्ति को तोड़ा है, जो एक विवादित इलाके में थी. कंबोडियाई सरकार के प्रवक्ता किम चानपानहा ने भी थाईलैंड पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया.

3/6

जानिए क्या बोले चानपानहा

रिपोर्ट्स के मुताबिक चानपानहा ने कहा, "हम प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की निंदा करते हैं, जिनकी पूजा बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लोग करते हैं."

4/6

भारत हुआ नाराज

भारत ने कंबोडिया सीमा विवाद के बीच भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़े जाने पर चिंता जताई है. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, मूर्ति को दोनों देशों के बीच के इलाके में तोड़ा गया था.

combodia news - Photo Gallery
5/6

धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे काम अपमानजनक हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं. भारत ने कंबोडिया से यह भी अपील की है कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाया जाए और शांति और अमन बहाल किया जाए.

combodia news - Photo Gallery
6/6

2014 में बनाई गई थी मूर्ति

उन्होंने दावा किया कि मूर्ति एन सेस इलाके में थी. उन्होंने बताया कि मूर्ति 2014 में बनाई गई थी. थाई बॉर्डर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित यह मूर्ति सोमवार, 22 दिसंबर को तोड़ दी गई.

