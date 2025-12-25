Cambodia में हुआ ‘महापाप’! बुलडोजर से तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, तस्वीरें देख छलकेंगे आंसू

Lord vishnu statue destroyed in Cambodia: एक वीडियो सामने आया है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है. कंबोडिया का दावा है कि मूर्ति तोड़ने के लिए थाई सेना ज़िम्मेदार थी. भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है.