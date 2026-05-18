45 की उम्र में 25 का लुक, श्वेता तिवारी के जिम लुक ने मचाई सनसनी, कातिलाना अंदाज देख दीवाने हुए फैंस

छोटे पर्दे की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में श्वेता तिवारी का नाम टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल है. बेशक श्वेता अब टीवी सीरियल्स में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन बड़े पर्दे और ओटीटी पर एक्ट्रेस ने अपना दबदबा कायम कर रखा है. हाल ही में उनके जिम लुक की कुछ तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनका फिगर बेहद खूबसूरत लग रहा है और उनकी फिटनेस 24-25 साल की लड़कियों को भी मात दे रही है.