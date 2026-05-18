45 की उम्र में 25 का लुक, श्वेता तिवारी के जिम लुक ने मचाई सनसनी, कातिलाना अंदाज देख दीवाने हुए फैंस
छोटे पर्दे की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में श्वेता तिवारी का नाम टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल है. बेशक श्वेता अब टीवी सीरियल्स में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन बड़े पर्दे और ओटीटी पर एक्ट्रेस ने अपना दबदबा कायम कर रखा है. हाल ही में उनके जिम लुक की कुछ तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनका फिगर बेहद खूबसूरत लग रहा है और उनकी फिटनेस 24-25 साल की लड़कियों को भी मात दे रही है.
वायरल हुआ जिम लुक
इन फोटोस में श्वेता तिवारी का लुक देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 45 साल की हैं. आज भी एक्ट्रेस फिटनेस के लिए 2-3 घंटे फिटनेस में पसीना बहाती हैं.
करियर की शुरुआत
श्वेता तिवारी ने 2000 में 'आने वाला पल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट टेलीविजन शो में काम किया है.
पॉपुलर टीवी शो
श्वेता को 'कसौटी जिंदगी की' से सफलता और पहचान मिली. 2001 से 2008 तक, उन्होंने इस सीरियल में सेज़ान खान, हितेन तेजवानी और रोनित रॉय के साथ प्रेरणा शर्मा की भूमिका निभाई. यह सीरियल काफी सफल रहा था और उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दो इंडियन टेली अवार्ड भी शामिल हैं.
प्रमुख फिल्में
श्वेता तिवारी ने बिग बॉस 4 में भाग लिया और शो की विजेता बनकर उभरीं, इस तरह वह रियलिटी शो की पहली महिला विजेता बनीं. इसके अलावा श्वेता तिवारी ने कई फिल्मों में भी काम किया है. उनकी प्रमुख फिल्मों में सिंघम अगेन, सिक्स एक्स, मैरीड टू अमेरिका जैसी कई फिल्में शामिल हैं.
बच्चे
श्वेता तिवारी के दो बच्चे हैं. उनकी बेटी का नाम पलक तिवारी है जिनके पिता राजा चौधरी हैं; वहीं उनका बेटे का नाम रेयांश कोहली है, जिनके पिता उनके दूसरे पति अभिनव कोहली हैं,