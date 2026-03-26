Loo Se Bachne Ke Upay: गर्मियों में खाने में शामिल करें ये चीजें, नहीं लगेगी लू और रहेंगे तरोताजा

Loo Se Bachne Ke Upay: गर्मी का मौसम तेजी से बढ़ रहा है और लू का खतरा आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है. शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण कदम है. मौसम विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सलाहकार बताते हैं कि सही खान-पान और तरल पदार्थ का सेवन लू से बचाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है.