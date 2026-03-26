Loo Se Bachne Ke Upay: गर्मियों में खाने में शामिल करें ये चीजें, नहीं लगेगी लू और रहेंगे तरोताजा
Loo Se Bachne Ke Upay: गर्मी का मौसम तेजी से बढ़ रहा है और लू का खतरा आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है. शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण कदम है. मौसम विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सलाहकार बताते हैं कि सही खान-पान और तरल पदार्थ का सेवन लू से बचाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है.
प्याज
गर्मियों में प्याज का सेवन बेहद फायदेमंद होता है. इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं. यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है और गर्मी के प्रभाव से बचाता है. सलाद या सब्जी में प्याज शामिल करना गर्मी में राहत का एक आसान तरीका है.
बेल का जूस
बेल का जूस प्राकृतिक तरीके से शरीर को ठंडक देता है और गर्मी के कारण होने वाली कमजोरी को दूर करता है. यह पाचन को भी सही रखता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है. गर्मी में रोज़ाना एक गिलास बेल का जूस पीने से लू लगने का खतरा कम हो जाता है.
आम पन्ना
आम पन्ना गर्मियों में शरीर को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है. इसमें विटामिन सी और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और प्यास बुझाते हैं. रोज़ाना आम पन्ना पीने से शरीर ठंडा रहता है और गर्मी के प्रभाव से बचाव होता है.
खीरा
खीरा 95% पानी से बना होता है और गर्मियों में यह शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन दोनों प्रदान करता है. खीरे में मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं जो त्वचा को ठंडा रखते हैं और गर्मी के कारण होने वाली थकान कम करते हैं. इसे सलाद या जूस में शामिल करें.
नींबू पानी
नींबू पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और गर्मी से होने वाली थकान को दूर करता है. इसमें विटामिन सी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. दिन में दो-तीन बार नींबू पानी पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और लू से बचाव होता है.
नारियल पानी
नारियल पानी में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं. गर्मी में प्यास बुझाने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है. नियमित सेवन से थकान कम होती है और लू का खतरा घटता है.
पुदीना
पुदीना खाने या पुदीने के पानी का सेवन गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता है. यह गर्मी से होने वाली थकान कम करता है और ताजगी बनाए रखता है. सलाद, जूस या पुदीना पानी में इसे शामिल करना सबसे आसान तरीका है.