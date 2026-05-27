Longest Solar Eclipse 2027: 6 मिनट तक थम जाएगी रोशनी, दुनिया देखेगी दुर्लभ खगोलीय घटना; दशकों बाद मिलेगा ऐसा मौका

Longest Solar Eclipse 2027: दुनिया 2 अगस्त 2027 को एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है. इस दिन 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी अवधि 6 मिनट 23 सेकंड होगी, जो इसे बेहद खास बनाती है.