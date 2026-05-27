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Longest Solar Eclipse 2027: 6 मिनट तक थम जाएगी रोशनी, दुनिया देखेगी दुर्लभ खगोलीय घटना; दशकों बाद मिलेगा ऐसा मौका

Longest Solar Eclipse 2027: दुनिया 2 अगस्त 2027 को एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है. इस दिन 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी अवधि 6 मिनट 23 सेकंड होगी, जो इसे बेहद खास बनाती है.


By: Shubahm Srivastava | Published: May 27, 2026 5:53:15 PM IST

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Longest Solar Eclipse 2027: 6 मिनट तक थम जाएगी रोशनी, दुनिया देखेगी दुर्लभ खगोलीय घटना; दशकों बाद मिलेगा ऐसा मौका - Photo Gallery
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6 मिनट तक रहेगा पूर्ण अंधेरा

आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों तक ही रहता है, लेकिन 2027 का ग्रहण असाधारण रूप से लंबा होगा. इस दौरान कई इलाकों में दिन के समय रात जैसा अंधेरा छा जाएगा. तापमान में गिरावट महसूस होगी और आसमान में तारे भी नजर आ सकते हैं.

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क्यों खास है यह ग्रहण?

विशेषज्ञ इस घटना को ‘Eclipse of the Century’ यानी सदी का ग्रहण कह रहे हैं. इसकी लंबी अवधि के कारण यह वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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किन देशों में दिखेगा शानदार नजारा?

यह पूर्ण सूर्य ग्रहण स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में साफ दिखाई देगा. मिस्र के कुछ क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक अंधेरा रहने की संभावना है.

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भारत में कैसा दिखेगा ग्रहण?

भारत में यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है. हालांकि यहां पूर्ण अंधेरा नहीं होगा, लेकिन खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह एक खास अवसर रहेगा.

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आखिर इतना लंबा क्यों होगा ग्रहण?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होगा, जबकि पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूर होगी. इस विशेष स्थिति के कारण चंद्रमा सूर्य को लंबे समय तक पूरी तरह ढक सकेगा.

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वैज्ञानिकों को मिलेगा बड़ा मौका

इस लंबे ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक सूर्य के कोरोना यानी उसके बाहरी वातावरण का अध्ययन कर पाएंगे. इससे सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी.

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आंखों की सुरक्षा है जरूरी

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है. इसे सुरक्षित तरीके से देखने के लिए प्रमाणित Eclipse Glasses या सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है.

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