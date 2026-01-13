Lohri 2026: बिना पॉपकॉर्न लोहड़ी IMPOSSIBLE! 5 मिनट में बनाएं 5 नए तरह के टेस्टी Popcorn, खुशी से चहक उठेंगे लोग

Lohri 2026 Special Recipes: लोहड़ी का त्योहार आते ही लोगों की खुशियां डबल हो जाती है. ठंडी-ठंडी हवाओं में बोनफायर के चारों तरफ ढोल की थाप पर खूब डांस करते हैं. उनके साथ पॉपकॉर्न, मूंगफली और गुड़-तिल से बनी रेवड़ी होती है. जो आग में डालते हैं और खुद खाते हैं. पॉपकॉर्न.. लोहड़ी का एक साधारण स्नैक्स नहीं है. बल्कि, यह मक्का के दाने नई फसल के प्रतीक होते हैं. इन्हें भूनकर पॉपकॉर्न बनाकर हारवेस्ट की खुशियां खूब मनाते हैं. इस लोहड़ी 2026, पर क्यों न 5 तरीके के मस्त पॉपकॉर्न बनाकर खाएं.