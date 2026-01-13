Lohri 2026: बिना पॉपकॉर्न लोहड़ी IMPOSSIBLE! 5 मिनट में बनाएं 5 नए तरह के टेस्टी Popcorn, खुशी से चहक उठेंगे लोग
Lohri 2026 Special Recipes: लोहड़ी का त्योहार आते ही लोगों की खुशियां डबल हो जाती है. ठंडी-ठंडी हवाओं में बोनफायर के चारों तरफ ढोल की थाप पर खूब डांस करते हैं. उनके साथ पॉपकॉर्न, मूंगफली और गुड़-तिल से बनी रेवड़ी होती है. जो आग में डालते हैं और खुद खाते हैं. पॉपकॉर्न.. लोहड़ी का एक साधारण स्नैक्स नहीं है. बल्कि, यह मक्का के दाने नई फसल के प्रतीक होते हैं. इन्हें भूनकर पॉपकॉर्न बनाकर हारवेस्ट की खुशियां खूब मनाते हैं. इस लोहड़ी 2026, पर क्यों न 5 तरीके के मस्त पॉपकॉर्न बनाकर खाएं.
5 तरीके के पॉपकॉर्न
यहां पॉपकॉर्न में 5 बहुत जल्दी बनने वाले पॉपकॉर्न वेरिएशन दिए गए हैं जिन्हें आप कुल मिलाकर लगभग 5 मिनट में बना सकते हैं. इनमें आसान किचन के सामान का इस्तेमाल होता है और पॉपकॉर्न बनाने के अलावा इनमें लगभग कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लगता.
क्लासिक बटर और नमक
2–3 बड़े चम्मच मक्खन पिघलाएं (माइक्रोवेव में 20–30 सेकंड), इसे गर्म पॉपकॉर्न पर डालें, अच्छी तरह मिलाएं, और बारीक नमक (या एक जैसी कोटिंग के लिए पॉपकॉर्न नमक) छिड़कें.
चीज़ी परमेसन गार्लिक
2 बड़े चम्मच मक्खन पिघलाएं, उसमें ½ छोटा चम्मच लहसुन पाउडर + ¼ कप कसा हुआ परमेसन मिलाएं. इसे गर्म पॉपकॉर्न पर डालें/मिलाएं, ऊपर से और चीज डालें. स्वादिष्ट, लहसुन वाला, और चीज़ी—स्वाद में बढ़िया लेकिन मिलाने में कुछ सेकंड लगते हैं.
मसालेदार चिली लाइम
गर्म पॉपकॉर्न पर ताज़े नींबू का रस (1–2 बड़े चम्मच) निचोड़ें या तेल का हल्का स्प्रे करें. 1–2 छोटे चम्मच मिर्च पाउडर (या अगर आपके पास ताजिन सीज़निंग है तो वह) + चुटकी भर केयेन + नमक के साथ मिलाएं. चटपटा, तीखा स्वाद—मसाला पसंद करने वालों के लिए एकदम सही, खाना पकाने की जरूरत नहीं.
दालचीनी चीनी
2 बड़े चम्मच मक्खन पिघलाएं, उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी + 1 छोटा चम्मच दालचीनी मिलाएं (संतुलन के लिए चुटकी भर नमक डालें). इसे गर्म पॉपकॉर्न पर डालें और ज़ोर से मिलाएं.गर्म, मीठा, और आरामदायक. मिनी केटल कॉर्न जैसा, तुरंत तैयार.
रैंच या डोरिटोस
1 बड़ा चम्मच सूखा रैंच सीज़निंग (या खुद बनाएं: प्रत्येक ½ छोटा चम्मच सूखा डिल, लहसुन पाउडर, प्याज पाउडर, + नमक/काली मिर्च) को चीज़ी स्वाद के लिए वैकल्पिक 1 बड़े चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट के साथ मिलाएं. इसे सीधे गर्म पॉपकॉर्न पर डालें. हर्बी और लत लगाने वाला—बिना किसी झंझट के लोकप्रिय चिप्स के स्वाद जैसा.