मुझे और गौरव को पब्लिकली लिंच… ऐसा कौन-सा राज़ छुपा रही हैं आकांक्षा चमोला, जिसके सामने आने पर घरवाले उन्हें मारेंगे थप्पड़

Akanksha Chamola Third Secret: टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री आकांक्षा चमोला एक बार फिर रियलिटी शो लॉक अप में किए गए खुलासों के लेकर सुर्खियों में हैं. पहले पति गौरव खन्ना से अलग रहने और फिर अपनी महिला और पुरुष दोनों के तरफ आकर्षण कबूल करने के बाद अब आकांक्षा ने अपने तीसरी सीक्रेट को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है. उनका कहना है कि अगर यह राज़ दुनिया के सामने आ गया तो सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके पति और पूरे परिवार की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा.