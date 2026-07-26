  • Home>
  • Gallery»
  • ‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल

‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल

Pamela Seren: इन दिनों रियलिटी शो ‘लॉकअप 2’ छाया हुआ है. शो में कंटेस्टेंट के तौर पर मौजूद पामेला सेरेना ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह क्रिकेट के मैचों में सट्टा लगाती थीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि मुझे इस पर गर्व नहीं है. जानिए उन्होंने क्या कहा. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 26, 2026 1:06:48 PM IST

Follow us on
Google News
pamela seren - Photo Gallery
1/6

एलिमिनेशन से बचने के लिए खोला राज

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में पामेला सेरेना ने खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज सबके सामने रखा. बजर दबाने के बाद स्क्रीन पर 'मैच फिक्सिंग' लिखा दिखाई दिया. अपने राज का खुलासा करने से पहले पामेला सेरेना ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का ऐसा सच है, जिस पर उन्हें कभी गर्व नहीं रहा. फिर उन्होंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ के दौरान वह क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थीं.

You Might Be Interested In
pamela seren - Photo Gallery
2/6

मैच फिक्सिंग को लेकर क्या कहा?

पामेला सेरेना ने बताया कि जब वह स्टूडेंट थीं, तब उनका एक दोस्त कई क्रिकेटरों के संपर्क में था. उसे पहले से जानकारी मिल जाती थी कि कौन-सी टीम जीतेगी या कौन खिलाड़ी कितना स्कोर करेगा.पामेला के मुताबिक, इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने दोस्त से टिप्स लेकर क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाया. उन्होंने दावा किया कि इससे उन्हें काफी पैसे कमाने का मौका मिला.

pamela seren - Photo Gallery
3/6

बोलीं- पैसा कमाने का तरीका गलत था

पामेला सेरेना ने कहा कि जिस जगह वह सट्टेबाजी करती थीं, वहां यह कानूनी था. हालांकि, उन्होंने माना कि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह पैसे कमाने का गलत तरीका था. उन्होंने बताया कि उस समय वह स्टूडेंट थीं और जल्दी पैसे कमाने के लालच में उन्होंने ऐसा किया.

You Might Be Interested In
pamela seren - Photo Gallery
4/6

कौन हैं पामेला सेरेना?

यूनाइटेड किंगडम में जन्मी पामेला के पैरेंट्स इंडियन हैं. पामेला ने शुरुआती जीवन ब्रिटेन में बिताया और 2012 में दुबई शिफ्ट हो गईं. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से साइकोलॉजी की पढ़ाई की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ़ फ़िल्म प्रोडक्शन से ट्रेनिंग ली. धीरे-धीरे दुबई में उनकी कापी पहचान बन गई. उनकी सोशल मीडिया पहचान फैशन, बिजनेस, ब्यूटी पेजेंट और समाजसेवा से जुड़ी है. आत्मविश्वास भरे अंदाज की वजह से उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल और रियलिटी शो पसंद करने वाले दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है.

pamela seren - Photo Gallery
5/6

मिस यूनिवर्स दुबई रह चुकी हैं

टेलीविजन पर मशहूर होने से पहले, पामेला ने ब्यूटी पेजेंट के ज़रिए अपनी पहचान बनाई. उन्हें मिस यूनिवर्स दुबई 2021 और मिस UAE वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया, इन टाइटल्स ने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी प्रोफ़ाइल को मज़बूत किया. साथ ही आपको बता दें कि वह रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं और कहा जाता है कि वह लंदन में एक प्रॉपर्टी बिज़नेस मैनेज करती हैं. पामेला एंटरटेनमेंट में अपने काम के अलावा खुद को एक एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर भी बताती हैं.

You Might Be Interested In
pamela seren - Photo Gallery
6/6

सोशल मीडिया पर भी रहती हैं एक्टिव

पामेला इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. वह अपने सोशल मीडिया पर ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Tags:
pamela seren
‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल - Photo Gallery
‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल - Photo Gallery
‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल - Photo Gallery
‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल - Photo Gallery