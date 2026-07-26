‘क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाती थी’, ‘लॉकअप 2’ में पामेला सेरेना का चौंकाने वाला कबूलनामा; मची हलचल

कौन हैं पामेला सेरेना?

यूनाइटेड किंगडम में जन्मी पामेला के पैरेंट्स इंडियन हैं. पामेला ने शुरुआती जीवन ब्रिटेन में बिताया और 2012 में दुबई शिफ्ट हो गईं. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से साइकोलॉजी की पढ़ाई की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ़ फ़िल्म प्रोडक्शन से ट्रेनिंग ली. धीरे-धीरे दुबई में उनकी कापी पहचान बन गई. उनकी सोशल मीडिया पहचान फैशन, बिजनेस, ब्यूटी पेजेंट और समाजसेवा से जुड़ी है. आत्मविश्वास भरे अंदाज की वजह से उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल और रियलिटी शो पसंद करने वाले दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है.