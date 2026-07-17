Lock Up 2: क्या दोस्ती से आगे बढ़ चुका है हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी का रिश्ता? राम कपूर ने ऐसा क्या कहा, जिससे बची खलबली

Ram Kapoor on Harshad Shivangi Bonding: टीवी रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में इन दिनों सिर्फ गेम नहीं, बल्कि रिश्तों की भी खूब चर्चा हो रही है. सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं बड़े अच्छे लगते हैं 3 फेम हर्षद चोपड़ा और शिवांग जोशी, जिनकी बॉन्डिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब अभिनेता राम कपूर ने दोनों के रिश्ते पर ऐसा बयान दे दिया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला क्या है और फैंस इस पर क्या कह रहे हैं.