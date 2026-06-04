liver inflammation foods: फैटी लिवर के मरीज जरूर खाएं ये 3 चीजें, हेल्थ एक्सपर्ट भी देते हैं सलाह

liver inflammation foods: आजकल बाहर का तला-भुना और जंक फूड खाने की आदत लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. इसका सबसे ज्यादा असर लिवर पर देखने को मिलता है. खराब लाइफस्टाइल, मोटापा और अनियमित खानपान के कारण फैटी लिवर और लिवर में सूजन की समस्या तेजी से बढ़ रही है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. ऐसे में कुछ हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करके लिवर की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है.