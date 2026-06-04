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liver inflammation foods: फैटी लिवर के मरीज जरूर खाएं ये 3 चीजें, हेल्थ एक्सपर्ट भी देते हैं सलाह

liver inflammation foods: आजकल बाहर का तला-भुना और जंक फूड खाने की आदत लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. इसका सबसे ज्यादा असर लिवर पर देखने को मिलता है. खराब लाइफस्टाइल, मोटापा और अनियमित खानपान के कारण फैटी लिवर और लिवर में सूजन की समस्या तेजी से बढ़ रही है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. ऐसे में कुछ हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करके लिवर की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: June 4, 2026 2:12:48 PM IST

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लिवर में सूजन क्यों होती है?

बाहर का तला-भुना खाना, जंक फूड, मोटापा और खराब लाइफस्टाइल लिवर में फैट जमा होने का कारण बन सकते हैं. धीरे-धीरे यह फैटी लिवर और सूजन की समस्या में बदल सकता है.

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लिवर खराब होने पर दिख सकते हैं ये संकेत

लिवर सही तरह से काम न करे तो खाना पचाने में परेशानी, थकान, पेट में भारीपन और सूजन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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हरी सब्जियां बन सकती हैं लिवर की दोस्त

पालक, ब्रोकोली, मेथी और पुदीना जैसी हरी सब्जियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देती हैं. ये लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मददगार मानी जाती हैं.

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पालक का सेवन क्यों है फायदेमंद?

पालक में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है और लिवर को स्वस्थ रखने में सहायक माना जाता है.

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चुकंदर को डाइट में जरूर करें शामिल

चुकंदर पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसे सलाद, जूस या सब्जी के रूप में खाया जा सकता है. नियमित सेवन लिवर की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.

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हफ्ते में कितनी बार खाएं चुकंदर?

विशेषज्ञों के अनुसार चुकंदर का सेवन सप्ताह में 2 से 3 बार किया जा सकता है. इससे शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और लिवर को सपोर्ट मिल सकता है.

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हल्दी में छिपा है सूजन कम करने का गुण

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. यह लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में भी सहायक माना जाता है.

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ऐसे करें हल्दी का सेवन

हल्दी को दूध, दाल, सब्जी या अन्य भोजन में शामिल किया जा सकता है. नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन लिवर की सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है.

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