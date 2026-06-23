Liver Health: लिवर को साफ रखने के लिए महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स नहीं, घर की ये 3 चीजें कर सकती हैं कमाल
क्यों जरूरी है लिवर की सफाई?
लिवर शरीर का प्राकृतिक फिल्टर है, जो खून को साफ करने, पाचन में मदद करने और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करता है. जब लिवर पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं.
महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स की नहीं है जरूरत
आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी के अनुसार, बाजार में मिलने वाले महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स खरीदने की बजाय घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. ये प्राकृतिक तरीके शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करते हैं.
लौकी का जूस बन सकता है लिवर का दोस्त
लौकी में प्राकृतिक हिपेटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं
ऐसे बनाएं लौकी का जूस
एक कटोरी ताजी लौकी के टुकड़ों को एक गिलास पानी के साथ मिक्सर में पीस लें. इसके बाद इसे छानकर थोड़ा काला नमक मिलाएं और नियमित रूप से सेवन करें.
जीरा पानी भी है फायदेमंद
जीरा लिवर एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद कर सकता है. इससे पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है और शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को भी समर्थन मिलता है.
जीरा पानी बनाने का आसान तरीका
एक छोटा चम्मच जीरा रातभर पानी में भिगो दें. सुबह इसे उबालकर छान लें और खाली पेट या सुबह के समय इसका सेवन करें.
नींबू पानी से भी मिल सकती है मदद
नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड लिवर में बाइल प्रोडक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है. बाइल शरीर से अपशिष्ट और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.