Liver Health: लिवर को साफ रखने के लिए महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स नहीं, घर की ये 3 चीजें कर सकती हैं कमाल

Liver Health: लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है. अक्सर लोग लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं. हालांकि आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी के अनुसार, कुछ घरेलू चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से लिवर की सफाई करने में मदद कर सकती हैं और कई बार बाजार में मिलने वाले डिटॉक्स वॉटर से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकती हैं.