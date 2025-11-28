MCD By-Election: इतने दिनों के लिए दिल्ली में बंद रहेगी शराब की दुकानें, कई क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित; जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Delhi Dry Day: दिल्ली में नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में 30 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं. चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली आबकारी विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार, मतदान से पहले और मतदान के दिन तक कई वार्डों में 4 दिनों तक शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.