MCD By-Election: इतने दिनों के लिए दिल्ली में बंद रहेगी शराब की दुकानें, कई क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित; जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Delhi Dry Day: दिल्ली में नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में 30 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं. चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली आबकारी विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार, मतदान से पहले और मतदान के दिन तक कई वार्डों में 4 दिनों तक शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.


By: Shubahm Srivastava | Published: November 28, 2025 11:14:25 PM IST

1/5

इतने दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें

आबकारी विभाग ने बताया कि यह फैसला दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के प्रावधान 52 के तहत लिया गया है. निर्देशों के अनुसार, 28 नवंबर शाम 5:30 बजे से लेकर 30 नवंबर शाम 5:30 बजे तक उपचुनाव वाले 12 वार्डों में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

2/5

सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को निर्देश

इस दौरान न केवल अंग्रेजी (IMFL) बल्कि देसी शराब के सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है. नियमों के पालन की जांच एन्फोर्समेंट टीम द्वारा की जाएगी.

3/5

3 दिसंबर को आएंगे उपचुनाव के परिणाम

इसके अलावा, उपचुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. उसी दिन भी पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जिसे एक अतिरिक्त ड्राई डे घोषित किया गया है. इस तरह इन वार्डों में कुल चार दिनों तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

4/5

12 विशेष वार्डों में होंगे उपचुनाव

उपचुनाव 12 विशेष वार्डों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ स्थानों पर रिक्त सीटों को भरने के लिए यह चुनाव कराया जा रहा है. उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा और नियमों को सख्त कर दिया है.

5/5

प्रशासन की लोगों से अपील

इन ड्राई डे नियमों का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, अनुशासनहीनता और कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकना है. जनता से भी अपील की गई है कि वे चुनाव प्रक्रिया में सहयोग दें और निर्धारित तिथियों पर जारी प्रतिबंधों का पालन करें.

