रात को अंधेरे में डूबा रहता है ताज महल, क्यों नहीं है लाइट जलाने की इजाजत? जानें इसके पीछे का असली राज़

Taj Mahal: दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल को उसकी खूबसूरती और सफेद बेदाग संगमरमर के लिए जाना जाता है. भारत में सभी ऐतिहासिक इमारतों को रात में रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से जगमगाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ताजमहल रात के समय अंधेरे में डूबा हुआ होता है. यह कोई संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर यह फैसला लिया गया है. आगरा की यमुना किनारे खड़ी यह सफेद इमारत लाइटों से नहीं जगमगाती है.