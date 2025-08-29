आपको भी हो सकता है Breast Cancer का खतरा, अगर आप भी रात में ब्रा पहन कर सोती है, जानिए क्यों और कैसे ?
Why not to wear Bra while sleeping: यह टॉपिक महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यह सवाल उठता है कि रात में ब्रा पहनकर सोना चाहिए या नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइट ब्रा पहनकर सोने से पसीना, खुजली, रैशेज, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत और नींद खराब होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए रात को ब्रा उतारकर सोना सेहत के लिए बेहतर माना जाता है।
रात में ब्रा पहनने पर सवाल उठे सवाल
बहुत सी लड़कियाँ सोचती हैं कि सोते समय ब्रा पहनना सही है या नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात को ब्रा पहनकर सोने से शरीर को आराम नहीं मिलता और कई परेशानियाँ हो सकती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि रात में ब्रा पहनने से क्या नुकसान हो सकते हैं।
फंगल इंफेक्शन का खतरा
टाइट ब्रा पहनकर सोने से ब्रेस्ट के आसपास ज्यादा पसीना आता है। इससे बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका असर स्किन पर इरिटेशन, खुजली और जलन के रूप में दिखता है। आगे चलकर यह समस्या और भी बढ़ सकती है।
रैशेज और काले निशान
रात में ब्रा पहनने से स्किन पर पसीना आने की वजह से लाल दाने, रैशेज और जलन हो सकती है। इन रैशेज को नजर अंदाज करने पर यह जगह काले निशान में बदल सकती है।
ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत
टाइट ब्रा पहनकर सोने से ब्रेस्ट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। इससे नसों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे दर्द, सूजन की समस्या हो सकती है। सही ब्लड फ्लो के लिए रात को शरीर को रिलैक्स होने देना जरूरी है।
नींद पर असर
रात में आरामदायक कपड़े पहनना अच्छी नींद के लिए जरूरी है। लेकिन टाइट ब्रा पहनने से पसीना और घुटन महसूस होती है। इसके कारण नींद पूरी नहीं होती और बार-बार टूट जाती है। नतीजा यह होता है कि सुबह थकान और कमजोरी महसूस होती है।
ब्रेस्ट हेल्थ और रिसर्च
रात में ब्रा पहनकर सोने से ब्रेस्ट हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कुछ रिसर्च इसे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से भी जोड़ती हैं। बेहतर यही है कि रात में सोने से पहले ब्रा उतारकर शरीर को आराम दिया जाए।
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।