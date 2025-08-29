आपको भी हो सकता है Breast Cancer का खतरा, अगर आप भी रात में ब्रा पहन कर सोती है, जानिए क्यों और कैसे ?

Why not to wear Bra while sleeping: यह टॉपिक महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यह सवाल उठता है कि रात में ब्रा पहनकर सोना चाहिए या नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइट ब्रा पहनकर सोने से पसीना, खुजली, रैशेज, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत और नींद खराब होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए रात को ब्रा उतारकर सोना सेहत के लिए बेहतर माना जाता है।